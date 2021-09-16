Если после прививки у вас разболелась рука, вполне возможно, что дело не в местной реакции на введенный препарат. Об этом говорится в исследовании, проведенном учеными из Университета Ватерлоо.

Они предупредили, что в редких случаях после вакцинации в течение 48 часов может сильно заболеть верхняя часть руки. Причем, боль не уменьшается даже при приеме обезболивающих, и вызывать ее могут такие простые действия, как поднятие руки, чтобы почистить зубы.

В исследовании отмечается, что происходит это в том случае, когда инъекция вводится слишком высоко в руку, и вакцина доставляется в капсулу плеча, а не в дельтовидную мышцу. В очень редких случаях даже могут быть повреждены подмышечные или лучевые нервы плеча.

Такие случаи уже известны, они обычно регистрировались после кампании по вакцинации от гриппа. Лечение консервативное, но в некоторых случаях может понадобиться даже хирургическое вмешательство, отмечают врачи.