Если после прививки у вас разболелась рука, вполне возможно, что дело не в местной реакции на введенный препарат. Об этом говорится в
Они предупредили, что в редких случаях после вакцинации в течение 48 часов может сильно заболеть верхняя часть руки. Причем, боль не уменьшается даже при приеме обезболивающих, и вызывать ее могут такие простые действия, как поднятие руки, чтобы почистить зубы.
В исследовании отмечается, что происходит это в том случае, когда инъекция вводится слишком высоко в руку, и вакцина доставляется в капсулу плеча, а не в дельтовидную мышцу. В очень редких случаях даже могут быть повреждены подмышечные или лучевые нервы плеча.
Такие случаи уже известны, они обычно регистрировались после кампании по вакцинации от гриппа. Лечение консервативное, но в некоторых случаях может понадобиться даже хирургическое вмешательство, отмечают врачи.
- Собираясь сделать прививку, наденьте одежду без рукавов или такую, рукава которой можно легко закатать. Не стягивайте рубашку, свитер или блузку вниз, чтобы обнажить руку — это может привести к тому, что инъекцию введут не туда. Положите руку на бедро, вытянув локоть и отведя его от тела. Это поможет расслабить дельтовидную мышцу, в которую вводят вакцину, — говорится в рекомендации врачей, как правильно делать инъекции.
Павел Прокин
медицина
врач-терапевт
- Возможно, подобные единичные случаи и бывают — среди миллионов привитых, — поясняет Павел Прокин, консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом», врач-терапевт. — При внутримышечном введении вакцин и нарушении техники введения у пациентов с неразвитой мускулатурой возможно допустить, что бывает введение в сустав или синовиальную сумку сустава. Но также допускаю, что часть описываемых случаев «попадания в сустав» на самом деле лишь местная реакция на введение вакцины. Умеренная болезненность и воспаление в месте инъекции встречаются и являются допустимой реакцией организма.
Как вводят вакцины от гриппа и коронавируса
Прививки от коронавируса «Спутник V» (Гам-Ковид-Вак), «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» вводят внутримышечно.
А вот вакцины от гриппа требуют разной техники введения.
«Инфлювак», «Гриппол», «Ваксигрип» — подкожно (в подкожную жировую клетчатку), «Ультрикс» и «Ультрикс Квадри» — внутримышечно.
Ранее иммунолог Татьяна Шарковская рассказала, что после вакцинации от коронавируса возможны различные побочные эффекты — головокружение, слабость, недомогание, тошнота, головная и мышечная боль. Изредка среди «побочек» встречается и кашель. Врач назвала три причины его появления.
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