Стресс, инфекции и еще 6 причин, из-за которых может внезапно появиться эпилепсия

«Эпилепсия не заразна, это утверждение — один из мифов, в который почему-то верят люди. Болезнь не передается воздушно-капельным путем или через рукопожатие. Эпилепсия имеет огромное количество причин, например, это генетические заболевания», — пишет невролог в своем Telegram.

Некоторые также считают, что при судорожном приступе необходимо обязательно вставить в рот ложку или палку, иначе человек проглотит язык. Этот миф довольно опасен. Посторонние предметы во рту чреваты травмами зубов, к тому же пострадавший может подавиться инородным телом. Что касается языка, то проглотить его ни при каких обстоятельствах нельзя.

Еще одна точка зрения: эпилептический приступ — это всегда тяжело, у пострадавшего идет пена изо рта. «На самом деле нет. Судорожных приступов великое множество. Они могут протекать без привычных судорог, например, человек как бы теряет сознание, происходит замирание взгляда. Человек может их не замечать, а окружающие принимают это за задумчивость», — пояснила врач.

И еще одно популярное заблуждение: человек с эпилепсией нездоров, он опасен и агрессивен.

«Часто люди пугаются и думают, что человек во время приступа представляет опасность. На самом деле это большое заблуждение. Многие люди с эпилепсией никак не отличаются интеллектуально от здоровых, они работают на высоких должностях, участвуют в олимпиадах и конкурсах, заводят семью, дружат и совершенно не представляют никакой опасности для мира», — заключила невролог.