Стресс, инфекции и еще 6 причин, из-за которых может внезапно появиться эпилепсия

Эпилепсию относят к группе хронических заболеваний головного мозга. Если человек страдает от этой патологии, то его периодически могут мучить приступы: ему трудно дышать, он не может контролировать свои движения, падает на землю, начинаются судороги, он не понимает, что происходит. Некоторые справляются с этим состоянием самостоятельно, а кто-то не может обойтись без помощи посторонних.
Однако важно понимать, что эпилепсия и эпилептический синдром — это два разных понятия. Так, эпилептический синдром — чаще следствие перенесенного тяжелого заболевания, тогда как эпилепсия — самостоятельная патология, причины развития которой до настоящего времени неизвестны.
Что может спровоцировать эпилепсию
черепно-мозговые травмы;
генетические нарушения в структуре головного мозга;
перенесенные заболевания головного мозга (опухоли, менингит, энцефалит, абсцесс);
последствия инфекционных болезней;
нарушения кровообращения в голове, кровоизлияния в головной мозг;
Несколько факторов могут поспособствовать развитию болезни, например:
стрессы, эмоциональное напряжение;
постоянное переутомление;
резкие перемены привычных климатических условий.
Как ее распознать
Чаще всего первые приступы случаются в возрасте от 5 до 15 лет. Предвестники: головная боль, ухудшение аппетита, проблемы со сном, сильная раздражительность, апатия.
«Эпилепсия не заразна, это утверждение — один из мифов, в который почему-то верят люди. Болезнь не передается воздушно-капельным путем или через рукопожатие. Эпилепсия имеет огромное количество причин, например, это генетические заболевания», — пишет невролог в своем Telegram.
Некоторые также считают, что при судорожном приступе необходимо обязательно вставить в рот ложку или палку, иначе человек проглотит язык. Этот миф довольно опасен. Посторонние предметы во рту чреваты травмами зубов, к тому же пострадавший может подавиться инородным телом. Что касается языка, то проглотить его ни при каких обстоятельствах нельзя.
Еще одна точка зрения: эпилептический приступ — это всегда тяжело, у пострадавшего идет пена изо рта. «На самом деле нет. Судорожных приступов великое множество. Они могут протекать без привычных судорог, например, человек как бы теряет сознание, происходит замирание взгляда. Человек может их не замечать, а окружающие принимают это за задумчивость», — пояснила врач.
И еще одно популярное заблуждение: человек с эпилепсией нездоров, он опасен и агрессивен.
«Часто люди пугаются и думают, что человек во время приступа представляет опасность. На самом деле это большое заблуждение. Многие люди с эпилепсией никак не отличаются интеллектуально от здоровых, они работают на высоких должностях, участвуют в олимпиадах и конкурсах, заводят семью, дружат и совершенно не представляют никакой опасности для мира», — заключила невролог.
Как помочь человеку во время приступа
поверните человека на бок;
снимите с него очки, галстук;
расстегните или снимите тесную одежду — грудная клетка должна быть свободна;
защитите голову от ударов, подложите под нее что-то мягкое;
откройте окна, двери — в комнате должно быть много свежего воздуха;
вызовите бригаду скорой помощи, засеките время приступа, это будет важно для врача.