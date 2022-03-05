Мурашки, дрожь в ногах и еще 7 симптомов, с которыми нужно срочно идти к неврологу

2. Если кружится голова и темнеет в глазах

Еще один повод без промедления проконсультироваться с неврологом — это приступы головокружения или непреходящее ощущение вращения предметов.

Голова может кружиться при резких движениях, при поворотах головы, подъемах со стула или кровати, при движении или в покое.

Все это важно изложить врачу. Помимо этого, может быть дурнота, потемнение в глазах, тошнота, приступы рвоты. На фоне головокружений человек может терять равновесие, падать и получать травмы, в том числе — головы. Это опасно и усугубит имеющуюся проблему.

3. Боль в области позвоночника

Внутри позвоночного столба расположен спинной мозг, от которого отходят нервы, идущие в органы и ткани, чтобы доставлять к ним информацию и команды и считывать различные сигналы с периферии, передавая их в «командный центр» — головной мозг.