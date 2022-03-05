Мурашки, дрожь в ногах и еще 7 симптомов, с которыми нужно срочно идти к неврологу

Ранее этого врача называли невропатологом, сегодня — неврологом: это официальное, закрепленное на уровне нормативных документов название специальности. Разницы в названиях нет, это один и тот же специалист. Он специализируется на всех проблемах, которые возникают в работе всех отделов нервной системы — это центральная часть (к ней относится головной и спинной мозг), периферическая часть — это целая сеть нервных волокон, которые оплетают все части тела, органы и ткани, чтобы мозг мог руководить всем телом эффективно и быстро.
Не все заболевания нервной системы проявляются сразу, резкими симптомами, есть те, которые могут формироваться постепенно, медленно и приводят к необратимым изменениям — снижению интеллекта, параличам, проблемам с речью и самообслуживанием. Именно невролог может определить начало тяжелых патологий, но важно знать с какими симптомами нужно к нему идти.
врач-невролог высшей категории
1. Регулярная или необычная головная боль
У всех нас хотя бы раз в жизни болела голова. Если это признак простуды, последствие переутомления или сильного потрясения — допустим прием обезболивающих препаратов и покой, лечение основной болезни. Если же головная боль возникает ежедневно или не проходит, симптомы становятся все сильнее, стоит забеспокоиться. Внимания невролога требует:
головная боль с тошнотой, светобоязнью, проблемами зрения;
приступи мигрени;
резко возникшая боль, которая не купируется привычными препаратами;
возникшая после травмы головы, падения, перенесенного гриппа, ОРВИ.
2. Если кружится голова и темнеет в глазах
Еще один повод без промедления проконсультироваться с неврологом — это приступы головокружения или непреходящее ощущение вращения предметов.
Голова может кружиться при резких движениях, при поворотах головы, подъемах со стула или кровати, при движении или в покое.
Все это важно изложить врачу. Помимо этого, может быть дурнота, потемнение в глазах, тошнота, приступы рвоты. На фоне головокружений человек может терять равновесие, падать и получать травмы, в том числе — головы. Это опасно и усугубит имеющуюся проблему.
3. Боль в области позвоночника
Внутри позвоночного столба расположен спинной мозг, от которого отходят нервы, идущие в органы и ткани, чтобы доставлять к ним информацию и команды и считывать различные сигналы с периферии, передавая их в «командный центр» — головной мозг.
Нервы выходят из спинного мозга, проходят в области отростков позвонков вместе с мышцами и уходят в ткани. Если в области позвонков возникают проблемы, нервы могут зажиматься костями или мышцами, раздражаться или воспаляться. Все это провоцирует боль. В зависимости от того, где страдают нервы, локализация боли может быть от копчика до шеи. Сила боль и ее длительность, нарушение других функций зависят от того, насколько сильно страдает нерв.
4. Резкая слепота на один или оба глаза, которая проходит
Помутнение зрения на один глаз, полная его потеря на время — это опасный признак. Конечно, не исключены и проблемы самого глаза (обычно — сетчатки), но и при неврологических патологиях это — не редкость. Проблемы со зрением типичны для рассеянного склероза, мигрени, опухолей мозга, кровоизлияний и т.д.
5. Мурашки, иголки и дрожание, кивание головой
Любые неприятные ощущения в руках или ногах — онемение, покалывание, ползание мурашек или жжение — это признаки того, что нервы повреждаются, раздражаются и плохо проводят импульсы. Кроме того, признаком проблем с нервной системой является постоянное или периодически возникающее дрожание рук или ног при активности или в покое.
Иногда возможно еще и покачивание, кивание головы, непроизвольные движения пальцев рук — это крайне тревожные признаки, они могут быть первыми «звоночками» болезни Паркинсона.
6. Слабость мышц, внезапные падения
Резкое изменение тонуса мышц, их слабость вплоть до того, что ноги или руки отказывают — это очень тревожное проявление. Оно может сопровождаться судорогами, подергиваниями мышечных волокон, образованием болезненных узлов, нарушением подвижности конечности. Это должно стать поводом для обращения к врачу.
Конечно, это могут быть и проблемы с кальцием, магнием, расстройства кровообращения, но нужно исключить мышечные дистрофии, гиперкинезы и другие серьезные проблемы.
7. Нарушения сна, пробуждения среди ночи
За сон отвечает головной мозг, и если он работает со сбоями — это проблема. Если человек не спит, он не может нормально отдохнуть, снижается работоспособность, концентрация, внимание, память. Если надолго лишить человека сна, это может быть смертельно опасно. Естественно, не менее тревожны не только бессонница и пробуждение по ночам, поверхностный некрепкий сон, но и противоположные состояния — постоянная сонливость, слишком крепкий сон, от которого пациента трудно разбудить.
8. Проблемы с интимом и мочевым пузырем
За работу органов малого таза отвечает спинной мозг. Если он поврежден, воспален или есть проблемы с кровообращением, могут возникать недержание мочи, интимные расстройства, нарушения стула. Параллельно с этим может страдать чувствительность в ногах, движения мышц.