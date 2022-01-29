Дискомфорт в районе копчика — вещь неприятная: с такой болью даже сидеть тяжело. Для того чтобы избавиться от деликатной проблемы, важно разобраться в ее причинах. Тем более, что порой копчик может болеть на фоне самых страшных болезней, требующих незамедлительного лечения.
Лариса Небога
Неврология
Врач-невролог, психиатр.
- Боль в копчике может быть вызвана самыми разными причинами — от неудачного падения до онкологии. Разберемся в этой теме поподробней.
Травма
Самая частая причины — падение на ягодицы в гололед. Проявляется острой болью при падении, затем интенсивность уменьшается, боль становится разлитой.
Если последствия падения ограничиваются ушибом, то боль длится неделю-две, усиливается при попытке сесть прямо на ягодицы, дефекации, сексуальном контакте. Боль может отдавать в бедра, промежность, прямую кишку, ягодицы, но облегчается при сидении боком.
При переломе копчика боль очень сильная, как прострел. С течением времени интенсивность снижается, но становится невозможным опорожнение кишечника, любое прикосновение слишком болезненно.
При вывихе болит так же сильно, как при переломе, а главное отличие — выраженный отек мягких тканей.
Как правильно падать, чтобы ничего не сломать:
Носите шапку или капюшон, чтобы уберечь голову при падении.
Совет травматолога — при падении стоит крепко сжать зубы, чтобы не прикусить язык.
Падая, бросайте все, что есть в руках, чтобы выровнять центр тяжести.
Падая, старайтесь заваливаться на бок — удар примут плечи, и вы защитите позвоночник. Под удар лучше подставляйте локоть, а не кисть. Он защищен одеждой.
Роды
У женщин копчик нередко повреждается в родах, особенно при крупном плоде или стремительной родовой деятельности. Бывают растяжения связок, вывихи и переломы, для заживления требуется около 3-х месяцев.
Воспаление
Болезнетворные бактерии проникают через ссадины на коже, от соседних органов и редко — с током крови. Эпителиальный копчиковый ход — врожденный свищ, нагноение развивается при его закупорке.
Проявляется давящей резкой дергающей болью между ягодицами, зона копчика становится горячей на ощупь, отечной.
Присоединяется слабость, разбитость, высокая, невозможно двигаться и спать.
Если человек все же не обращается за медицинской помощью, происходит самопроизвольный прорыв, вытекает большое количество гноя, все проявления стихают.
Парапроктит или воспаление клетчатки вокруг прямой кишки проявляется так же, как нагноение копчикового хода, но самостоятельного выздоровления не наступает.
Остеомиелит или гнойное расплавление кости часто бывает у детей даже без травматического повреждения, бактерии попадают с током крови. Проявляется болью, интоксикацией, лихорадкой, без лечения гнойник прорывается под надкостницу, затем образуется наружный свищ.
Опухоли
Чаще образуются доброкачественные, чем злокачественные образования. Бывают врожденные тератомы, липомы или сосудистые опухоли, которые никак себя не проявляют длительное время. Боль возникает при увеличении размера опухоли, когда сдавливаются соседние ткани.
Раковые поражения встречаются относительно редко, в основном при прорастании из прямой кишки или крестца.
Важно!
При любой боли в копчике необходимо обследование. До посещения врача желательно проводить время в покое, лучше всего лежа на животе. Место боли нельзя греть и массировать. Лучше на время ограничить физическую активность.
В каких случаях нельзя откладывать визит ко врачу
Если игнорировать боль в копчике, есть риск запустить свое здоровье. Особенно если есть сопутствующие тревожные симптомы.
Петр Соков
Медицина
Врач-невролог московской клинической больницы им. Виноградова
Медицинское название боли в копчике — кокцигодиния. Характер болевого синдрома чаще пульсирующий, после физической активности или после длительного сидения боль может быть острой и колющей.
Если сильная боль возникла внезапно, лучше обратиться за помощью в больницу.
Ко врачу нужно также обратиться как можно быстрее, если боль в копчике сопровождается:
Высокой температурой.
Проблемами с мочеиспусканием.
Общим недомоганием.
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