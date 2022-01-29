- Боль в копчике может быть вызвана самыми разными причинами — от неудачного падения до онкологии. Разберемся в этой теме поподробней.

Травма

Самая частая причины — падение на ягодицы в гололед. Проявляется острой болью при падении, затем интенсивность уменьшается, боль становится разлитой.

Если последствия падения ограничиваются ушибом, то боль длится неделю-две, усиливается при попытке сесть прямо на ягодицы, дефекации, сексуальном контакте. Боль может отдавать в бедра, промежность, прямую кишку, ягодицы, но облегчается при сидении боком.

При переломе копчика боль очень сильная, как прострел. С течением времени интенсивность снижается, но становится невозможным опорожнение кишечника, любое прикосновение слишком болезненно.

При вывихе болит так же сильно, как при переломе, а главное отличие — выраженный отек мягких тканей.