Врач предупредила о «незаметной» опасной травме, которую можно получить при катании на ватрушке
Катания на ватрушках — одно из самых любимых развлечений взрослых и детей. И одно из самых травмоопасных. И речь не только о переломах рук и ног. Есть и более серьезные последствия.
2 января 2022
Ватрушки-тюбинги каждый год становятся причиной гибели как взрослых, так и детей. А счет травм, которые получают любители зимних катаний, идет на сотни.
На горках, особенно, стихийных, любители ватрушек получают черепно-мозговые травмы, ушибы, растяжения, переломы рук и ног, компрессионные переломы позвоночника. Эти травмы врачи называют «стандартным набором «ватрушечников».⠀
- Ватрушки действительно высоко и весело подлетают на трамплинах, но есть огромный шанс подлететь вместе с ватрушкой, а приземлиться без неё и с переломом позвонка — как случилось у моих маленьких пациентов, - предупреждает известный детский врач Сергей Бутрий.
Нередко из-за «ватрушек» случаются и травмы внутренних органов. Они происходят в том случае, если на пути тюбинга и сидящего на ней человека встречаются дерево, камень или пенек, скрытый под снегом. Чаще других страдает селезенка — происходят надрыв или разрыв органа, подкапсульные гематомы.
- Разрешённый возраст для катания на «ватрушке» детей — с 6-7 лет, — добавляет Сергей Бутрий. — Не надо сажать с собой маленького ребёнка — на скорости вы не сможете его удержать, он может вылететь, а вы своим весом на ватрушке его просто придавите.
Еще об одной «незаметной» травме у детей при катании на ватрушке предупреждают офтальмологи. Распознать ее сразу родители не могут, но последствия — очень опасны.
– Все дети знают, что нельзя спускаться на ватрушке вниз лицом, что нужно убедиться, что предыдущий ребенок покинул трассу, — рассказала заведующая отделением офтальмологии СПбГПМУ Наталия Садовникова. — Тем не менее, мы каждый год встречаем такие травмы, как переломы стенок глазницы.
Особенность их в том, что эти переломы не всегда распознают родители. Основное, что беспокоит ребенка — это двоение и нарушение подвижности глаза к верху.
- Ребенок 5-6 лет может и не пожаловаться, а мы упускаем важное время для хирургического вмешательства, для своевременного восстановления подвижности, — предупреждает врач.
Опасности «ватрушек»
Очень быстро разгоняется до скорости 60 км/ч. ⠀
Тюбинг может превратиться в опасный батут. Эта резиновая камера фактически неуправляема.
Она легко уходит в занос, из-за чего человек может врезаться в препятствие или в других людей, которые катаются на горке.
Способна «ватрушка» и катапультировать человека, сработав как амортизатор.
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