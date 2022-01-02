Ватрушки-тюбинги каждый год становятся причиной гибели как взрослых, так и детей. А счет травм, которые получают любители зимних катаний, идет на сотни.

На горках, особенно стихийных, любители ватрушек получают черепно-мозговые травмы, ушибы, растяжения, переломы рук и ног, компрессионные переломы позвоночника. Эти травмы врачи называют «стандартным набором ватрушечников».⠀

— Ватрушки действительно высоко и весело подлетают на трамплинах, но есть огромный шанс подлететь вместе с ватрушкой, а приземлиться без неё и с переломом позвонка — как случилось у моих маленьких пациентов, — предупреждает из вестный детский врач Сергей Бутрий.

Нередко из-за ватрушек случаются и травмы внутренних органов . Они происходят в том случае, если на пути тюбинга и сидящего на ней человека встречаются дерево, камень или пенек, скрытый под снегом. Чаще других страдает селезенка — происходят надрыв или разрыв органа, подкапсульные гематомы.

— Разрешённый возраст для катания на «ватрушке» детей — с 6–7 лет, — добавляет Сергей Бутрий. — Не надо сажать с собой маленького ребёнка — на скорости вы не сможете его удержать, он может вылететь, а вы своим весом на ватрушке его просто придавите.