Чем эта боль особенна

Люди, которые страдают кластерной головной болью, обхватывают голову, мечутся, не находят себе места, стонут и плачут. Дополнительно может слезиться, краснеть глаз на стороне боли, закладывает одну ноздрю или из нее ручьем льет, лоб покрывается испариной. И самое тяжелое — приступ развивается по нарастающей. На протяжении первых минут, обычно пяти-десяти, боль увеличивается буквально посекундно. Затем в промежуток от 30 минут до 4 часов она остается неизменно сильной, отпуская только после того, как человек полностью измучен.

Часто эта боль буквально поднимает с кровати посреди ночи или возникает под утро, всегда в один и тот же час. За это она получила второе свое название — будильниковая цефалгия.

Она резко поднимает с постели. И соответственно те, кто страдают этой болью — мученики ночи. Половина приступов происходит в интервале от 4 утра до 10 часов, приступы возникают спустя примерно два часа после засыпания и связаны с фазами быстрого сна.

Есть и связь с сезонами — чаще обострения начинаются в осенний и весенний период. Ученые подметили — приступы могут возникать, если выбить человека из привычного ритма. Это могут быть: