У всех хотя бы раз в жизни болела голова: давящее, распирающее или колющее ощущение неприятно, но его можно пережить, справиться при помощи медикаментов. Другое дело кластерная боль, ее не спутать ни с какой другой, и тех людей, которые сталкиваются с приступами, даже сами врачи называют «мучениками». Боль охватывает одну половину головы, особенно в области виска, глазницы и лба, бьет настолько мощно и сильно, что заплакать могут даже мужчины.
Те, кто столкнулся с этой болью впервые, могут пережить буквально панику. Что это за болезнь, откуда она берется и кому угрожает, «Доктор Питер» попросил рассказать врача невролога-рефлексотерапевта, врача II категории «СМ-Клиника» Ольгу Черникову.
Ольга Черникова
Неврология
Врач невролог-рефлексотерапевт, врач II категории СМ-Клиникаwww.instagram.com/smclinic/
Почему «кластерная»
По-английски слово «claster» означает — пучок, и это достаточно точное описание этой боли. Она сосредоточена в одной точке и расходится от нее пучком мучительных, нестерпимых болевых импульсов.
Это не преувеличение: пульсирующие, жгучие ощущения невыносимы, они не дают возможности спокойно посидеть или полежать, стоять на месте.
Чем эта боль особенна
Люди, которые страдают кластерной головной болью, обхватывают голову, мечутся, не находят себе места, стонут и плачут. Дополнительно может слезиться, краснеть глаз на стороне боли, закладывает одну ноздрю или из нее ручьем льет, лоб покрывается испариной. И самое тяжелое — приступ развивается по нарастающей. На протяжении первых минут, обычно пяти-десяти, боль увеличивается буквально посекундно. Затем в промежуток от 30 минут до 4 часов она остается неизменно сильной, отпуская только после того, как человек полностью измучен.
Часто эта боль буквально поднимает с кровати посреди ночи или возникает под утро, всегда в один и тот же час. За это она получила второе свое название — будильниковая цефалгия.
Она резко поднимает с постели. И соответственно те, кто страдают этой болью — мученики ночи. Половина приступов происходит в интервале от 4 утра до 10 часов, приступы возникают спустя примерно два часа после засыпания и связаны с фазами быстрого сна.
Есть и связь с сезонами — чаще обострения начинаются в осенний и весенний период. Ученые подметили — приступы могут возникать, если выбить человека из привычного ритма. Это могут быть:
смена часового пояса во время авиаперелета;
бессонные ночи при суточном графике работы;
прием алкоголя или курение;
психоэмоциональные стрессы.
Долго ли длится приступ?
Сложно заранее предсказать, как долго будут длиться приступы. Как повезет. У некоторых боль длится относительно недолго и прекращается полностью. Но достаточно и тех людей, которых приступы изводят буквально ежедневно, а то и по 2-3 раза за сутки.
Боль может на протяжении недель или месяцев возникать регулярно, а потом на время или насовсем исчезнуть. Ожидание нового приступа — это тоже своего рода пытка.
Постоянные приступы мучительной боли, могут приводить к депрессивным состояниям, постоянному мрачному настроению и даже попыткам суицида. Иногда в публикациях можно встретить даже особое ее название — «суицидальная боль».
У кого она бывает чаще
Кластерная боль особенно «любит» мужчин: они страдают от этого недуга в 10 раз чаще женщин. Причем, особенно подвержены «кластерной боли» молодые мужчины. Средний возраст наступления приступов — от 20 до 40 лет, затем они постепенно пропадают к 60-65 гадам. У детей описаны лишь единичные случаи. В целом распространенность ее достигает 0,5-1% среди взрослых людей.
Кого мучают боли
Специалисты по головной боли за долгие годы наблюдений составили типичный портрет пациентов с кластерной головной болью. Как выяснилось, она чаще возникает у мужчин с атлетической внешностью, имеющих поперечные складки на лбу — так называемое «львиное лицо».
Это амбициозные по своему характеру мужчины, часто вступают в споры, агрессивны во внешнем поведении. Но при этом всем они внутренне беспомощны, ранимы и чувствительны, нерешительны — о таких говорят «внешность льва, но сердце мышки».
И кстати, по данным тех же ученых кластерная головная боль — удел тех мужчин, которыми полностью дома командуют жены, и интеллектуалов.
Как понять, что это она
Специалисты по неврологии и головной боли в один голос заявляют — человек сразу поймет, что это кластерная боль. Она односторонняя, жгучая, сверлящая и распирающая, локализована в области глаза. Именно глазница — это основное «место» боли, поэтому пациенты красочно и ярко описывают ее:
«выдавливают глаз»,
«как будто острым ножом, раскаленным добела, пронизывает глаз»,
«изнутри глаз как будто разрывают».
Не менее характерно и само поведение пациента во время приступа. Человек плачет, кричит и мечется. Причем боль нарастает, приступы возникают серийно — до 2-4 раз в сутки, максимум — до 8. Болевые приступы продолжаются в течение 2-6 недель, затем отступают до следующего обострения — это могут быть как месяцы, так и десятилетия.
Чек-лист обследований
Если головная боль стала верным спутником, необходимо обратиться к неврологу или специалисту по головной боли — цефалгологу. Нужно выполнить ряд стандартных анализов:
общий (клинический) анализ крови;
общий (клинический) анализ мочи;
биохимический общетерапевтический анализ крови;
обнаружение антител и антигенов к вирусным гепатитам С и В;
УЗИ в области брахиоцефальных артерий;
тесты на уровень депрессии и тревожности;
МРТ головного мозга, зачастую с контрастным усилением;
МР-ангиографию.
Мужчины зачастую длительно страдают и мучаются, прежде чем обращаются за медицинской помощью. Но когда боль становится частой и нестерпимой, они идут сразу к нескольким врачам разных специальностей. До того, как им поставят верный диагноз, если они не полностью опишут классический болевой приступ, около половины проходят консультацию окулиста, оториноларинголога, лечатся у стоматолога или психиатра.
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