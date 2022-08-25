Эксперты Роспотребнадзора объяснили, кому нельзя есть крыжовник

Лето подходит к концу, и сезон черешни и клубники остался позади. Зато в самом разгаре сезон поздней смородины и крыжовника.

Крыжовник любят многие — очень уж приятная на вкус кисловатая, сочная, крупная ягодка. Впрочем, есть крыжовник стоит не только лакомкам — у этого продукта множество полезных свойств. Подробнее об этом рассказывают эксперты Роспотребнадзора.