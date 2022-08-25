Эксперты Роспотребнадзора объяснили, кому нельзя есть крыжовник

Лето подходит к концу, и сезон черешни и клубники остался позади. Зато в самом разгаре сезон поздней смородины и крыжовника.
Крыжовник любят многие — очень уж приятная на вкус кисловатая, сочная, крупная ягодка. Впрочем, есть крыжовник стоит не только лакомкам — у этого продукта множество полезных свойств. Подробнее об этом рассказывают
В крыжовнике много витаминов, и они отлично усваиваются
Крыжовник в числе чемпионов по содержанию аскорбиновой кислоты — на уровне с лаймом или мандарином.
Витамин С — полезный антиоксидант, который так нужен для крепкого иммунитета, красивой кожи, крепких ногтей. Причем больше всего этого витамина содержится именно в спелых ягодах, поэтому не спешите есть крыжовник, пока он зеленый.
Особая прелесть ягоды в том, что в ней есть еще и витамины А и Е. В таком сочетании витамины очень хорошо усваиваются и приносят максимум пользы.
Крыжовник — кладезь фитонутриентов
Фитонутриенты — биоактивные соединения, которые растения вырабатывают для защиты от солнца и вредителей.
Одно из таких соединений — флавоны: кверцетин, мирицетин, кемпферол и изорамнетин. Они очень полезны для сердца, помогают защищаться от вирусов и снижают риск инсульта.
Цвет крыжовника — заслуга антоцианов, которые идут на пользу зрению и здоровью мочевыводящих путей. Кроме того, антоцианы поддерживают работу мозга и даже служат профилактикой от некоторых видов рака.
Еще в крыжовнике много органических кислот, которые:
Замедляют всасывание сахара;
Дают чувство насыщения;
Снижают риск инсульта;
Защищают от Альцгеймера;
Уменьшают повреждения клеток.
Крыжовник укрепляет нервы
Витамины группы В — лучшие друзья нашей нервной системы. А в крыжовнике есть и пиродоксин В6, и панотеновая кислота В5, и фолаты В9, и тиамин В1.
Кстати, эти витамины не только делают наши нервы крепче, но и участвуют в жировом обмене. Поэтому ягоды еще и помогут контролировать уровень холестерина в крови.
В крыжовнике много клетчатки
Кстати, еще один союзник в борьбе с «плохим» холестерином — клетчатка, и ее в крыжовнике тоже хватает. В 150 граммах ягод — приблизительно 6,5 -7 грамм пищевых волокон, это примерно треть от нормы. Причем в крыжовнике есть как и растворимая, так и нерастворимая клетчатка. Оба виды очень важны для комфортного пищеварения.
Листья крыжовника тоже полезны
Имеет смысл запасаться не только ягодами крыжовника, но еще и засушивать листья. В них — почти те же полезные соединения, что и в ягодах, А еще в листьях содержатся дубильные вещества, которые обладают противовоспалительными и антибактериальными свойствами. Так что смело делайте из высушенных или свежих листьев чай: такой напиток и иммунитет укрепит, и сосуды здоровее сделает.
Кому крыжовник нельзя
При всех плюсах крыжовника нельзя не отметить, что кислая ягода может навредить людям с язвой желудка или двенадцатиперстной кишки. Есть риск, что крыжовник может спровоцировать обострение этих недугов.
Кроме того, важно помнить: чем более спелая ягода, тем она полезней. Есть крыжовник лучше всего свежим.