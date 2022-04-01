Уже давно ни для кого не тайна: толстеть нас заставляет переизбыток калорий и нарушение баланса жиров, белков и углеводов. Впрочем, как говорят врачи, отдельные продукты тоже могут привести к набору лишних килограммов.

Как рассказал заслуженный деятель науки России, член-корреспондент РАН, профессор Владимир Хавинсон в эфире передачи «О самом главном», есть фрукты и ягоды, которые способствуют набору лишнего веса.

По словам специалиста, если часто есть бананы, инжир и виноград, то можно довольно быстро растолстеть. Все дело в высоком содержании глюкозы в этих продуктах. Глюкоза провоцирует выработку инсулина. Излишки же инсулина превращаются в жир. Как результат — человек становится толще.

Поэтому, отмечает врач, есть эти фрукты и ягоды худеющим можно, но в разумных количествах.