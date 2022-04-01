Уже давно ни для кого не тайна: толстеть нас заставляет переизбыток калорий и нарушение баланса жиров, белков и углеводов. Впрочем, как говорят врачи, отдельные продукты тоже могут привести к набору лишних килограммов.
Как рассказал заслуженный деятель науки России, член-корреспондент РАН, профессор Владимир Хавинсон в эфире передачи «О самом главном», есть фрукты и ягоды, которые способствуют набору лишнего веса.
По словам специалиста, если часто есть бананы, инжир и виноград, то можно довольно быстро растолстеть. Все дело в высоком содержании глюкозы в этих продуктах. Глюкоза провоцирует выработку инсулина. Излишки же инсулина превращаются в жир. Как результат — человек становится толще.
Поэтому, отмечает врач, есть эти фрукты и ягоды худеющим можно, но в разумных количествах.
- Нужно быть с ними очень осторожными, —
Кому фрукты есть вообще нельзя
Есть миф о том, будто бы любой фрукт — это исключительно здоровый продукт, есть который можно буквально всем. Однако на самом деле это не так.
Как рассказывает токсиколог Михаил Кутушов, главная проблема — высокое содержание фруктозы. Человеческий организм способен перерабатывать лишь небольшое количество этого вещества. А его переизбыток приводит к неприятным последствиям. Некоторым людям по этой причине фрукты вообще лучше не есть. Вот список диагнозов, при которых стоит отказаться от них:
Инсулинорезистентность, диабет;
Лептинорезистентность;
Подагра;
Повышенная мочевая кислота;
Экзема и дерматит;
Лишний вес, ожирение;
Проблемы со стулом, вздутие, газообразование.
Кстати
Бывает так, что сбросить вес не получается даже у тех, кто следит за питанием, считает калории и активно занимается спортом. Психологи уверены: иногда причины проблемы могут быть в нашей голове. Стресс, нехватка внимания и любви, страхи и обиды могут мешать добиться фигуры мечты. О том, какие еще психологические причины могут препятствовать похудению и о том, как с ними справиться, можно прочитать ЗДЕСЬ.
А еще похудеть иногда мешают проблемы со здоровьем. Если печень не в порядке, сбросить вес не помогут ни физические нагрузки, ни диеты. Подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.