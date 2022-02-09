Известно, что недостаток сна может стать причиной гипертонии, болезней сердца, усиливать стресс и даже повышать аппетит. Исследователи в США выяснили, как даже небольшое увеличение продолжительности сна способно не только улучшить здоровье, но и похудеть — причем, без изменений своих пищевых привычек.
Исследование, которое провели ученые из Чикагского университета, не ставило целью изучить, как продолжительность сна влияет на вес, но в ходе его проведения обнаружилось, что участники исследования стали меньше есть, после того, как изменили режим сна.
В исследовании приняли участие 80 взрослых в возрасте от 21 до 40 лет с избыточным весом — индекс массы тела у них составлял от 25 до 29,9. Их «учили» спать дольше каждую ночь, но не ограничивали в питании и не заставляли увеличивать физическую активность.
Все участники исследования спали в своих кроватях и использовали специальные устройства для отслеживания продолжительности сна.
Оказалось, что люди, которые обычно спали менее 6,5 часа в сутки, стали есть меньше — в среднем на 270 калорий в день — когда добавили к ночному отдыху всего чуть более часа сна.
- Некоторые участники исследования ели на 500 калорий в день меньше после увеличения продолжительности сна, — рассказали ученые, пишет
В нашем исследовании мы «манипулировали» только количеством сна — не мешали участникам есть все, что они хотели, и не отслеживали режим их питания.
Исследователи делают вывод, что при сохранении правильного режима сна в течение трех лет люди могут сбросить около 12 кг без изменения своего рациона.
- Если здоровые привычки сна будут сохраняться в течение более длительного времени, это со временем приведет к клинически значимой потере веса, — говорит доктор Эзра Тасали из Центра сна Чикагского университета. — Многие люди ищут способы похудеть, снизить потребление калорий. А оказывается, достаточно лишь больше спать.
Ученые обращают внимание, что спать достаточное количество времени каждую ночь можно научиться без особенных проблем и трудностей. Важно изменить привычки.
- Мы просто провели одну консультацию, рассказывая о правильной гигиене сна, привычках перед сном, личной среде и других изменениях, которые люди могли бы внести в свою жизнь, чтобы увеличить продолжительность ночного отдыха, — сказал Тасали.
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