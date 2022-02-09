В исследовании приняли участие 80 взрослых в возрасте от 21 до 40 лет с избыточным весом — индекс массы тела у них составлял от 25 до 29,9. Их «учили» спать дольше каждую ночь, но не ограничивали в питании и не заставляли увеличивать физическую активность.

Все участники исследования спали в своих кроватях и использовали специальные устройства для отслеживания продолжительности сна.

Оказалось, что люди, которые обычно спали менее 6,5 часа в сутки, стали есть меньше — в среднем на 270 калорий в день — когда добавили к ночному отдыху всего чуть более часа сна.

- Некоторые участники исследования ели на 500 калорий в день меньше после увеличения продолжительности сна, — рассказали ученые, пишет The Guardian.

В нашем исследовании мы «манипулировали» только количеством сна — не мешали участникам есть все, что они хотели, и не отслеживали режим их питания.

Исследователи делают вывод, что при сохранении правильного режима сна в течение трех лет люди могут сбросить около 12 кг без изменения своего рациона.

- Если здоровые привычки сна будут сохраняться в течение более длительного времени, это со временем приведет к клинически значимой потере веса, — говорит доктор Эзра Тасали из Центра сна Чикагского университета. — Многие люди ищут способы похудеть, снизить потребление калорий. А оказывается, достаточно лишь больше спать.