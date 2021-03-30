Недосып может вызывать деменцию. Сколько надо спать, чтобы сохранить интеллект к 70 годам

Ученые выяснили, как продолжительность и характер сна влияют на риск развития деменции. Исследование дополняет другие научные работы, связывающие деменцию и качество сна. Выводы пока предварительные - предполагается, что люди среднего возраста, которые спят шесть или меньше часов в сутки, могут иметь более высокий риск развития деменции к 70 годам.

Согласно исследованию, опубликованному в научном журнале Nature Communications, у людей в возрасте 50-60 лет, которые спят шесть часов или меньше каждую ночь, чаще диагностировали деменцию, чем у тех, кто спал семь часов, пишет издание The Wall Street Journal. У недосыпающих 50-летних людей риск развития слабоумия к 70 годам оказался выше на 22%, у 60-летних - на 37%.

Группа европейских исследователей изучила данные о сне 8000 британцев за 25 лет. Участники опросов регулярно отчитывались о продолжительности ночного отдыха, некоторые надевали специальные "трекеры", анализирующие периоды сна и бодрствования, чтобы подтвердить, что их оценка была точной. Позже по медкартам участников опросов ученые проанализировали, скольким из них был поставлен диагноз "деменция".

Ученые отмечают, что ранее уже публиковались научные работы о том, что деменцию может вызвать и пересыпание - чрезмерная продолжительность сна. Но их исследование не показало связи между деменцией и сном в течение восьми или более часов в сутки.

«Исследование не доказывает напрямую, что недосып становится причиной деменции, мы говорим лишь о взаимосвязи и рисках, но считаем, что к проблемам и гигиене сна нужно относиться серьезнее», - считает автор исследования, врач Северин Сабиа, представляющая Французский национальный институт здравоохранения и медицинских исследований.

«Это исследование отличается от других тем, что рассматривает данные его участников в течение длительного периода», - прокомментировала выводы ученых Ребекка Роббинс, специалист по сну из Бостона. По ее словам, большинство опубликованных исследований взаимосвязи сна и деменции охватывают период менее 20 лет.

Чтобы наладить сон и справиться с бессонницей, врач рекомендует больше находиться на свежем воздухе в светлое время суток - это помогает уснуть вечером. А также за час до сна не есть, чтобы не нагружать организм, и заранее исключить воздействие вредного синего света от экранов телефонов и телевизоров.

© Доктор Питер