Недостаток физической активности увеличивает риск серьезного заболевания. Сколько надо двигаться, чтобы продлить жизнь

Согласно новому научному исследованию, дефицит физической активности и недостаток спорта в жизни могут увеличить риск развития деменции на 8,1%. Помогут увеличить продолжительность жизни всего 11 минут в день, говорится в докладе американских ученых.

Исследование было проведено в 168 странах, оно опубликовано в журнале British Journal of Sports Medicine, сообщает CNN. Ученые доказали, что недостаточное количество или полное отсутствие физических упражнений увеличивает риск развития деменции на 8,1%, гипертонии - на 1,6%.

Речь идет о 150 минутах средней физической активности или 75 минутах интенсивных упражнений в неделю, отмечают ученые. То есть каждый день нужно уделять спорту от 11 до 25 минут - в зависимости от нагрузки. Это может быть ходьба, упражнения с собственным весом, катание на велосипеде, йога, силовой тренинг в спортзале - любая физическая активность.

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Ученые также выяснили, что на физическую активность людей напрямую влияет их уровень жизни. Чем больше доходы, тем меньше человек двигается.

"Это может быть связано с более комфортной жизнью, - сказал автор исследования Питер Кацмарзик, профессор Louisiana State University. - Появляется машина, люди меньше ездят на общественном транспорте, и больше на такси, получают доступ к облегчающим жизнь гаджетам и полезным домашним устройствам".

Эксперты отмечают, что увеличить уровень физической активности в течение дня можно, не утруждая себя изнурительными тренировками, и даже не выходя из дома. Например, делать приседания или выпады, пока вы чистите зубы или ждете, пока закипит чайник.

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