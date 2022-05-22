Половине участников давали каждый день эквивалент 100 граммов свежей клюквы — сублимированный клюквенный порошок, остальные вошли в контрольную группу. В итоге оказалось, что ежедневное употребление ягоды смогло серьезно улучшить эпизодическую память участников о повседневных событиях (визуальную эпизодическую память), кровоснабжение мозга и работу нервной системы.

- Мы обнаружили, что участники, которые употребляли клюквенный порошок, продемонстрировали значительно улучшенные показатели эпизодической памяти в сочетании с улучшенной циркуляцией основных питательных веществ, таких как кислород и глюкоза, в зонах мозга, ответственных за познание, консолидацию памяти и поиск, — сказал д-р Дэвид Возур, ведущий исследователь из Норвичской медицинской школы Университета Восточной Англии.

У участников, которым давали эквивалент клюквы, также выявили серьезное снижение уровня «плохого» холестерина (ЛПНП), который, как известно, способствует развитию атеросклероза. Результаты работы были опубликованы в журнале Frontiers, пишет Express.

- Результаты этого исследования очень обнадеживают, особенно если учесть, что относительно короткий 12-недельный прием клюквы смог привести к значительному улучшению памяти и нервной функции, — заключил доктор Возур.

Авторы работы также заявляют, что полученные ими результаты могут быть важны в том числе для профилактики деменции.