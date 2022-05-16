Забывать слова

Любой человек может забыть знакомое ему и самое простое слово или с ходу подобрать подходящее определение. Это нормально — но время от времени.

Но для пациентов с деменцией этот симптом характерен и возникает очень часто. Слова из памяти будто пропадают, напрочь исчезают, причем — самые простые. Этот процесс можно сравнить с засорившимся шлангом, который не пропускает воду.

Дело в том, что погибающие из-за болезни нейроны препятствуют передаче информации, хранящейся в гиппокампе и энторинальной области (часть коры головного мозга, расположенной в височной доле), которые отвечают за нашу память.