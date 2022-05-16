Деменцией страдают 55 млн человек на планете, по данным ВОЗ. Это состояние, которое влияет на память, восприятие, внимание, речь, интеллект и серьезно сказывается на качестве повседневной жизни.
Деменция — неизлечима, прогрессирует довольно быстро, но если заболевание заподозрить и выявить на ранних стадиях, вполне возможно облегчить состояние пациента и замедлить процессы ухудшения когнитивных функций.
Вот пять признаков деменции, о которых предупреждают неврологи, и которые сигналят, что пора бить тревогу и обращаться за медицинской помощью. О них
Существует несколько видов деменции
сосудистые (как последствия инсультов, атеросклероза церебральных артерий),
атрофические (болезнь Альцгеймера, болезнь Пика)
смешанные.
Забывать слова
Любой человек может забыть знакомое ему и самое простое слово или с ходу подобрать подходящее определение. Это нормально — но время от времени.
Но для пациентов с деменцией этот симптом характерен и возникает очень часто. Слова из памяти будто пропадают, напрочь исчезают, причем — самые простые. Этот процесс можно сравнить с засорившимся шлангом, который не пропускает воду.
Дело в том, что погибающие из-за болезни нейроны препятствуют передаче информации, хранящейся в гиппокампе и энторинальной области (часть коры головного мозга, расположенной в височной доле), которые отвечают за нашу память.
Забывать знакомых
Неврологи предупреждают, что пациенты с деменцией чаще всего начинают забывать обычные места, где они бывают, людей, которых знают, и события, которые случились не так давно.
Происходит это из-за того, что нейроны мозга (специализированные клетки) повреждаются и препятствуют извлечению этой сохраненной информации.
Не справляться с привычными делами
Пациенту с деменцией требуется намного больше времени для выполнения простых задач — например, обычных и привычных домашних дел.
Внезапно то, что было легким и понятным, для человека становится сложным и непростым. Задачу, которая раньше не вызывала проблем, люди с нейродегенеративными заболеваниями выполняют с трудом.
Нейроны, которые отвечают за отправку сигналов в мышцы, начинают терять свою функцию. Это можно сравнить с ситуацией, когда вы заезжаете в туннель и вдруг пропадает Интернет и мобильный сигнал. Телефон у вас есть, но вы не можете позвонить и выйти в Сеть — связь потеряна.
Действовать без контроля
Пациенты с деменцией часто ведут себя крайне импульсивно — принимают решение, не думая, без достаточного сознательного контроля, под влиянием внешних обстоятельств или в силу эмоциональных переживаний.
Думать, прежде, чем действовать — это привычка и правило взрослого человека, которое воспитывается в нас годами. Но при нарушении функций коры головного мозга у пациентов со слабоумием, все меняется — в том числе, то, как человек действует и принимает решения.
Не заботиться о чувствах других
Друзья и родственники почти сразу заметят, что человек, страдающий деменцией, может начать проявлять определенное безразличие к тому, что раньше его волновало и о чем он раньше заботился и переживал.
Это может быть одним из самых нелегких испытаний для членов семьи и близких человека с деменцией. Человек физически остается тем, кем мы привыкли его видеть и знать, но его разум меняется и утрачивается.
Ранее врач-невролог ФМБА Елена Ширшов предупредила, что стоит помнить о характерных возрастных изменениях у пожилых людей, которые ни в коем случае нельзя называть деменцией.
У стареющих родственников вполне могут меняться и настроение, и отношение к другим. Не должны пугать, например, излишняя придирчивость пожилых людей, неприятие критики, постоянное повторение историй из молодости, ностальгия по событиям из прошлого, нежелание учиться чему-то новому. Это нормальный процесс возрастной трансформации личности человека.