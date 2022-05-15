По больному месту? Почему на самом деле кошка топчет вас лапками

Умеют ли коты любить хозяина

Некоторые уверены, что коты привязываются не к человеку, а к месту, где его кормят. Такой вывод изначально неверный, говорит эксперт.

«Конечно, коты, в хорошем смысле слова, ретрограды. Это питомцы, которые любят, чтобы все было стабильно. Что касается того, привязаны ли коты к людям — да, привязаны. Просто, сравнивая с теми же собаками, проявление привязанности выражается несколько иначе», — поясняет зоопсихолог.

Например, когда пес встречает хозяина, то он прыгает, виляет хвостом, радуется что есть мочи. С котами другая история. Когда мы возвращаемся, кот, чаще всего, просто выйдет, посмотрит, развернется и начнет точить когти. И люди обижаются, что кот не подошел, не обнялся и не облизался. Но если мы посмотрим глазами кошки, то поймем, что точением когтей она как раз выражает радость.

Или вот еще пример: когда хозяин приходит домой, то котик начинает тереться боком о его ноги. Это тоже хороший знак, ведь так питомец демонстрирует свое доверие. Больше эмоций котик может показать позже, когда хозяин уже ляжет спать. Будет мурчать, делать массаж лапками — это тоже знаки внимания.