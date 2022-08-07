Холестерин кажется современному человеку абсолютным злом. Ушлые маркетологи пытаются использовать это и пишут «Без холестерина» на бутылках с растительным маслом, в котором его быть и не может по определению.
Однако на самом деле без этого соединения человек не выживет. Более того, определенный его тип, как это ни парадоксально, защищает наш организм от атеросклероза. Разбираемся вместе с врачами, какой именно холестерин нам нужен и как повысить его уровень.
Врач-кардиолог, сомнолог, терапевт, врач функциональной диагностики, кандидат медицинских наук.
Когда холестерин — это хорошо
- Высокий холестерин — хорошо это или плохо? Все зависит от того, о каком холестерине идет речь.
В целом, холестерин является жизненно необходимым веществом для организма. Он выполняет три ключевые функции, участвуя:
в строении клеточных мембран;
в формировании половых гормонов;
в формировании желчных кислот.
Уровень холестерина в крови отображает состояние жирового обмена в организме. При этом важно знать, что есть «плохой» холестерин, а есть «хороший».
«Плохой» холестерин так называется потому, что повышенный его уровень в крови со временем вызывает атеросклероз. При атеросклерозе у человека в сосудах появляются бляшки. Это чревато последствиями: атеросклероз повышает риск ишемии, гипертонии, инфаркта и инсульта.
«Хороший» холестерин — напротив, препятствует развитию этих состояний. Он обладает защитной функцией. Высокий уровень «хорошего» холестерина защищает сосуды и органы от преждевременного старения. Однако достаточный его уровень приходится видеть довольно редко.
Ликбез
Чтобы внутри нашего тела продвигаться по крови, холестерин связывается с определенными белками, образуя белково-жировые (липидные) комплексы. Их называют липопротеидами (ЛП).
Существуют разные типы ЛП. Среди них — хиломикроны, ЛП очень низкой плотности (ЛПОНП), ЛП промежуточной плотности (ЛППП), ЛП низкой плотности (ЛПНП), ЛП высокой плотности (ЛПВП).
Именно ЛПВП называют «хорошим» холестерином.
Как узнать уровень «хорошего» холестерина
По внешним признакам — никак. При общем осмотре терапевт может направить вас на анализ крови на общий холестерин.
Этот анализ показывает сумму «плохого» и «хорошего» холестерина. Так что после такого исследования мы не знаем, каков вклад того или иного вида холестерина в «общий котел».
Для того чтобы определить уровень «плохого» и «хорошего» следует сдать анализ крови под названием «липидограмма» или «липидный спектр». Показатель ЛПВП — это и есть ваш уровень «хорошего» холестерина. Если вы хотите иметь здоровое сердце и сосуды, сдайте анализ крови на липидограмму, оцените уровень ЛПВП.
А что делать, если этот уровень окажется низким? Сначала разберемся в причинах проблемы. Главные факторы, из-за которых уровень хорошего холестерина может быть понижен:
Малоподвижный образ жизни;
Неправильное питание — особенно, если человек не ест рыбу и морепродукты.
Пластический хирург, кандидат медицинских наук, специалист по питанию
Как повысить уровень «хорошего» холестерина
- Чтобы повысить уровень липопротеина с высокой степенью плотности необходим комплекс мер — больше двигаться, наладить питание, избавиться от лишнего веса и избавиться от вредных привычек. Разберемся подробней, что следует делать людям с низким уровнем «хорошего» холестерина.
В питании необходимо сделать ставку на употребление:
жирных (морских) сортов рыбы — рыбу нужно есть не менее 2-3 раз в неделю;
растительных масел, богатых ненасыщенными жирами — это, в первую очередь, оливковое, кунжутное, соевое и рапсовое масла;
достаточное количество клетчатки, которая способна сбалансировать уровень «плохого» и «хорошего» холестерина — рекордсменами по содержанию клетчатки являются фрукты (яблоки, груши, бананы), цитрусовые, ягоды (финики, инжир, слива, малина), овощи (практически все виды капусты, шпинат, тыква), все виды бобовых, цельнозерновой хлеб и макаронные изделия из цельнозерновой муки.
При этом необходимо отказаться/или снизить употребление:
красного мяса — употреблять не чаще 1-2 раз в неделю (можно и реже);
жирного, жареного, копченого;
полуфабрикатов и колбас;
мучного (в том числе макаронных изделий) и сладостей;
маргарина.
И, конечно же, нужно вести активный образ жизни. Во-первых, он будет способствовать поддержанию хорошей физической формы, во-вторых, при правильном питании позволит похудеть — похудение даже на 3 кг ведет к увеличению «хорошего» холестерина в крови.
Из списка спортивных нагрузок самыми полезными в плане повышения липопротеина с высокой степенью плотности считаются кардиотернировки — это бег, быстрая ходьба, езда на велосипеде/велотренажере, растяжка, пилатес, йога.
Все вышеназванные активности задействуют во время тренировок большую часть мышц, повышают выносливость сердечно-сосудистой системы и организма в целом, укрепляют иммунитет.
Быстро эффекта в плане похудения от этих видов активностей ждать не нужно — кардиотренировки сжигают меньше калорий, чем тренажеры или силовые упражнения, но зато эффект от занятий, если вы практикуете их регулярно, будет более стойким и полезным для здоровья.