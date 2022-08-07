Когда холестерин — это хорошо

- Высокий холестерин — хорошо это или плохо? Все зависит от того, о каком холестерине идет речь.

В целом, холестерин является жизненно необходимым веществом для организма. Он выполняет три ключевые функции, участвуя:

в строении клеточных мембран;

в формировании половых гормонов;

в формировании желчных кислот.

Уровень холестерина в крови отображает состояние жирового обмена в организме. При этом важно знать, что есть «плохой» холестерин, а есть «хороший».

«Плохой» холестерин так называется потому, что повышенный его уровень в крови со временем вызывает атеросклероз. При атеросклерозе у человека в сосудах появляются бляшки. Это чревато последствиями: атеросклероз повышает риск ишемии, гипертонии, инфаркта и инсульта.

«Хороший» холестерин — напротив, препятствует развитию этих состояний. Он обладает защитной функцией. Высокий уровень «хорошего» холестерина защищает сосуды и органы от преждевременного старения. Однако достаточный его уровень приходится видеть довольно редко.