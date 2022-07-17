Все знают, что высокий холестерин — это плохо. Но гораздо хуже, когда из-за отложения холестерина в просвете сосудов образуются бляшки. Они растут и приводят к деформации, сужению и даже закупорке сосудов.

Особенно опасны для здоровья нестабильные бляшки, которые могут разорваться и привести к спазму коронарной артерии — тогда развивается нестабильная стенокардия ли крупноочаговый инфаркт миокарда. Это может вызвать внезапную смерть.

Если у пациента обнаруживаются атеросклеротические бляшки в сосудах, врачи часто прописывают статины. Правда, не все врачи считают их эффективными на 100%. Вот подробное мнение врача-кардиолога.