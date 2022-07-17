Все знают, что высокий холестерин — это плохо. Но гораздо хуже, когда из-за отложения холестерина в просвете сосудов образуются бляшки. Они растут и приводят к деформации, сужению и даже закупорке сосудов.
Особенно опасны для здоровья нестабильные бляшки, которые могут разорваться и привести к спазму коронарной артерии — тогда развивается нестабильная стенокардия ли крупноочаговый инфаркт миокарда. Это может вызвать внезапную смерть.
Если у пациента обнаруживаются атеросклеротические бляшки в сосудах, врачи часто прописывают статины. Правда, не все врачи считают их эффективными на 100%. Вот подробное мнение врача-кардиолога.
Тихие убийцы
Атеросклероз — заболевание, которое может протекать без каких-либо симптомов. Его уже назвали «тихим убийцей» XXI века. Причем, список таких болезней постоянно пополняется — это
артериальная гипертензия,
ишемическая болезнь сердца,
жировая болезнь печени,
рак различной локализации,
хронический стресс.
Эти болезни часто не выявляются на ранних стадиях или обнаруживаются случайно, поскольку не мешают качеству жизни человека и не влияют на его трудоспособность.
терапевт Медицинской клиники НАКФФ
Косвенный признак атеросклероза
Узнать об уровне холестерина поможет анализ крови — нужно сдать сначала анализ на общий холестерин, если есть превышение показателей, то липидный профиль — это комплексное исследование, определяющее уровень липидов (жиров) различных фракций крови. Оно помогает оценить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
То, что в сосудах уже образовались бляшки, покажет УЗИ.
- Инструментально при помощи УЗИ можно выявить атеросклероз сосудов любых локализаций (сердца, аорты, сонных артерий, артерий нижних конечностей), — рассказывает врач-терапевт Татьяна Налегач.
По словам эксперта, есть и косвенные признаки развивающегося атеросклероза.
- Более доступно измерение артериального давления и зафиксированное его повышение, — поясняет врач. — Косвенно об атеросклерозе может намекнуть ситуация, когда разница систолического давления на двух руках превышает 10 мм. рт. ст.
Ранее «Доктор Питер» рассказывал как измерить давление без тонометра.
Косвенные признаки образования бляшек в сосудах можно определить по глазам, боли в ногах и даже ладоням.
Так, один из ярких симптомов критически повышенного холестерина — желтоватые бляшки на веках. Они называются ксантелазма. Эти мягкие безболезненные наросты — отложения холестерина. Они могут оставаться одного и того же размера, а могут со временем чуть разрастаться. Исчезнуть самостоятельно они не могут.