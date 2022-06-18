Причин, из-за которых уровень холестерина в крови может быть повышен, достаточно много. Тут и неумеренность в питании, и недостаток активности, курение, алкоголь, лишний вес. Более того, повышенный уровень холестерина может быть заложен генетически — наследственная гиперхолестеринемия. При этом достаточно долгое время этот избыток никак себя не проявляет. Поэтому его часто называют «невидимым убийцей» — он тихо, медленно и верно разрушает организм.
Как же понять, что уровень холестерина в вашем организме достиг критических отметок? Врачи отделения хирургии Калифорнийского университета в Сан-Франциско выделили несколько симптомов:
Судороги в ягодицах, бедрах, икрах, ступнях, после отдыха они могут становиться слабее;
слабый или отсутствующий пульс в голенях или ступнях;
язвы, раны на пальцах ног, ступнях и голенях, которые медленно заживают или не заживают вообще;
одна нога холоднее другой;
плохой рост ногтей на ногах;
уменьшение роста волос на ногах;
эректильная дисфункция у мужчин.
- Несмотря на эти симптомы, есть много людей, у которых нет никаких признаков заболевания, — предупреждают эксперты
В артериях, которые несут кровь ко всем важным органам, начинают копиться холестериновые бляшки. Из-за них уменьшается просвет артерии, снижается ток крови. Иногда бляшки могут распадаться на сгустки, которые полностью блокируют кровоток, что может стать причиной сердечного приступа или инсульта.
- Хотя определенное количество холестерина необходимо организму для нормальной слаженной работы, но пороговое значение он не должен превышать, — предупреждают кардиологи.
Чтобы снизить показатели, необходимо правильно питаться и регулярно заниматься спортом. Положительное влияние на уровень холестерина оказывают растительные масла: подсолнечное, оливковое, ореховое. Также подойдет рыбий жир, так как он является хорошим источником полезных ненасыщенных кислот.
Что касается физической нагрузки, достаточно за неделю набрать 150 активных минут. Например, быстро ходить, плавать, ездить на велосипеде.