Как же понять, что уровень холестерина в вашем организме достиг критических отметок? Врачи отделения хирургии Калифорнийского университета в Сан-Франциско выделили несколько симптомов:

Судороги в ягодицах, бедрах, икрах, ступнях, после отдыха они могут становиться слабее; слабый или отсутствующий пульс в голенях или ступнях; язвы, раны на пальцах ног, ступнях и голенях, которые медленно заживают или не заживают вообще; бледный или синеватый цвет кожи; одна нога холоднее другой; плохой рост ногтей на ногах; уменьшение роста волос на ногах; эректильная дисфункция у мужчин.