Уровень холестерина надо проверять регулярно, даже если вас ничего не беспокоит. Этот показатель отражает состояние сосудов и может предупредить о серьезных заболеваниях — атеросклерозе, сердечных болезнях. Все они могут быть смертельными.
Но если ваше кредо и девиз — ходить к врачам только, когда что-то заболит или начнет беспокоить, то тогда надо быть предельно внимательными к сигналам организма и замечать малейшие изменения и дискомфорт.
- У большинства людей высокий уровень холестерина не проявляется никакими симптомами и обнаруживается только при анализе крови, — говорит врач кардиологической клиники Люк Пратсидес,
Опасный симптом
По словам врача Люка Пратсидеса, на высокий уровень холестерина может указывать такой симптом, как боль в груди.
- Самым важным признаком того, что высокий уровень холестерина уже способен вызвать повреждение сердца, может быть боль в груди, — заявил эксперт. — Это может произойти, когда холестерин накапливается в стенках артерий и может замедлить кровоток и привести к осложнениям.
Боль в груди при высоком уровне холестерина может быть тупой, тяжелой или тянущей, при этом — отдавать в руку, шею, челюсть или спину.
- В частности, если боль сконцентрирована в левой стороне груди или прямо по центру, отдает в левую руку или шею, и усиливается при физической нагрузке, то речь может идти об угрожающем жизни состоянии, — заявляет врач. — В этом случае надо сразу же обратиться за помощью к медикам.
В группе риска
пожилые люди,
курильщики,
люди с ожирением,
сахарным диабетом,
Ранее профессор Оксана Драпкина рассказала о других причинах боли в груди — их может быть больше двух десятков.
Это не только сердечно-сосудистые заболевания, но и болезни желудочно-кишечного тракта — например, ГЭРБ или холецистит, а также заболевания легких — пневмония или плеврит, и в том числе не самые очевидные проблемы со здоровьем — паническая атака, отравление и даже опоясывающий лишай.