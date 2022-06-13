Уровень холестерина надо проверять регулярно, даже если вас ничего не беспокоит. Этот показатель отражает состояние сосудов и может предупредить о серьезных заболеваниях — атеросклерозе, сердечных болезнях. Все они могут быть смертельными.

Но если ваше кредо и девиз — ходить к врачам только, когда что-то заболит или начнет беспокоить, то тогда надо быть предельно внимательными к сигналам организма и замечать малейшие изменения и дискомфорт.