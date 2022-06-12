Голод физический и психологический

Физический голод нарастает медленно, постепенно и зависит от того, когда человек последний раз ел, говорит диетолог. Эмоциональный голод возникает быстро и провоцирует тягу к определенным продуктам.

Важно знать, что истинный голод возникает через 4-4,5 часа после еды, при этом появляется чувство пустоты в желудке, урчание, слабость. Психологический голод — это желание поесть, не сопровождающееся никакими физическими ощущениями со стороны желудочно-кишечного тракта. Триггеры психологического голода:

скука,

тревога,

напряжение,

грусть,

неудовлетворенность и другие эмоции.

Также побуждать к приему пищи могут определенные действия и привычки, например, посещение кинотеатра, застолье, просмотр телевизора, общение с друзьями.

Почему появляется сильная тяга к еде

«Единого объяснения этому нет, причин такой тяги очень много — от нейрофизиологических процессов в мозге до эмоционального состояния человека. Чаще всего это комбинация нескольких факторов», — поясняет Наталья Круглова.

Сильная тяга к еде может возникать из-за активации некоторых областей мозга, которые отвечают за память и ощущение удовольствия. Часто жирные или сладкие продукты наделяют положительными свойствами (например, в рекламе) или используют в качестве вознаграждения. Так связь между едой и чувством удовольствия прочно закрепляется.