Диетолог Афинская назвала 25 продуктов, в которых содержится больше всего железа

Каждая третья женщина в возрасте от 15 до 49 лет в мире страдает от недостатка железа, такую статистику приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Мужчинам это практически не грозит, так уж устроен их организм.

Врачи советуют проверять уровень железа хотя бы раз в год, так как из-за недостатка элемента реально страдает весь организм, а еще он отвечает за настроение и красоту.

Если вам не хватает железа: