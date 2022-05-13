Рождение ребенка — процесс физиологический, но не самый легкий и простой. Для нового человека — это настоящее испытание. Ведь происходит полная перестройка работы его жизненно важных систем: дыхательной, сердечно-сосудистой, пищеварительной и других.

Кроме того, во время родов малыш испытывает дичайшие перегрузки — ему приходится протискиваться через достаточно узкие и плотные родовые пути.

Представьте: во время родов на ребенка давит сила около 50 кг, что примерно в 15 раз превышает его собственный вес! К сожалению, этот процесс не всегда идет так, как задумано природой, и возникают различные осложнения.

Как могут аукнуться ребенку его родовые травмы и можно ли заранее узнать, будут ли проблемы в развитии, «Доктору Питеру» объяснила врач-невролог.