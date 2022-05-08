10 удивительных историй о родах и тех, кто помогает малышам появиться на свет

День акушерки празднуют в России и еще в пяти десятках государств. Официально в календаре он появился в 1992 году, чтобы привлечь внимание к значимости такой непростой профессии. Слово «акушерка» — это перевод с французского «accoucher», что означает «помогать при родах».

Мы рассказываем реальные истории о рождении малышей, которые рассказали акушерки из разных регионов России (по информации Минздрава).