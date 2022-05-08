10 удивительных историй о родах и тех, кто помогает малышам появиться на свет

День акушерки празднуют в России и еще в пяти десятках государств. Официально в календаре он появился в 1992 году, чтобы привлечь внимание к значимости такой непростой профессии. Слово «акушерка» — это перевод с французского «accoucher», что означает «помогать при родах».
Мы рассказываем реальные истории о рождении малышей, которые рассказали акушерки из разных регионов России (по
Елена Лимонова, старшая акушерка Сердобского района Пензенской области
«Однажды у нас в роддоме появился Царь! В приемное отделение поступила молодая цыганка. Достаточно быстро и благополучно она родила шестого по счету ребенка.
После завершения всех медицинских манипуляций я взглянула на ее документы. Меня восхитила страница с перечнем потомства. Продолжатели цыганского рода значились под именами Леонтий, Снежана, Князь, Юрист, Хрусталина.
Своего шестого малыша мама назвала Царем!»
Елена Гусева, заведующая приемным отделением перинатального центра в Туле
«К нам поступила слабослышащая женщина. Обследование показало, что должна родиться двойня. Первый ребенок появился на свет благополучно, но вот второй задерживался.
Второй плод находился в сдвоенном положении, которое очень затрудняет родоразрешение. Надо было делать кесарево сечение, но женщина оказалась противницей оперативного вмешательства.
Пришлось взять ручку и бумагу, началась долгая переписка — женщина ведь плохо слышала. В итоге все прошло благополучно, на свет появился второй малыш».
Роза Будникова, акушерка акушерского физиологического отделения Пензенского городского роддома
«Через некоторое время после открытия в стенах нашего роддома родилась замечательная девочка.
Прошло время, девочка подросла, вышла замуж и поступила к нам в роддом со схватками. Роды у нее принимала та же акушерка, что и у ее мамы. Только на этот раз родился мальчик.
И совершенно случайно счастливая новоиспеченная мама оказалась в той же 307 палате, где когда-то сама появилась на свет».
Елена Корендясова, старшая акушерка родового отделения Наро-Фоминского перинатального центра
«Раньше партнерские роды в России были не приняты, а сегодня многие супруги хотят рожать вместе. Обычно мужья хорошо подготовлены — помогают женам. Супруги вместе дышат, тужатся.
У одного папы даже сосуды полопались на лице — очень уж усердно он кряхтел и пыхтел. При перерезании пуповины он сказал: «Ну все, наконец-то я родил, устал ужасно, зато как счастлив!».
Екатерина Колесникова, акушерка родильного отделения Сургутского окружного клинического центра охраны материнства и детства
«В одну из смен к нам поступила пациентка в активной фазе родов. Из-за неправильного расположения плода женщина готовилась к плановому кесареву сечению.
Ее транспортировали для экстренного родоразрешения в оперблок, но делать операцию было уже поздно. Врач принял решение: «Будем рожать сами, здесь, в операционной!».
Женщина сначала жутко испугалась, но в итоге собрала волю в кулак и родила замечательного мальчика весом 3600 граммов. И снова заплакала, теперь уже от радости».
Ирина Белоус, акушерка Челябинского областного перинатального центра
«Рано утром в наше приемное отделение поступает звонок: скорая везет женщину с сильными и частыми схватками.
В женской консультации ей сказали, что, скорее всего, предстоит кесарево сечение, она испугалась операции и перестала ходить к врачам.
Потуги были настолько интенсивными, что до операционной мы добраться не успели. Первый сюрприз — ребенок родился без операции и в головном предлежании. Мы с облегчением выдохнули.
Но через 15 минут нас ждал второй сюрприз — вместо ожидаемого последа появилась еще одна голова. У женщины родилась вторая дочка! Для женщины это оказалось полной неожиданностью».
Галина Зотова, акушерка родильного дома Клинической больницы №5 в Волгограде
«Мы с коллегами запомнили случай, когда к нам попала пациентка-бухгалтер. Она сразу оповестила нас, что у нее составлен план — отдых, ванна, мячик, анестезия, родовая деятельность. Однако пройти все этапы ей не удалось — роды закончились достаточно быстро. На свет появился здоровый малыш.
«Однажды в моей практике произошел по-настоящему удивительный случай. 5 мая я была на дежурстве, когда к нам поступила рожающая женщина. Это был ее 5 ребенок. Родилась девочка 5 мая в 5 утра. Дело было в зале №5 роддома КБ №5. Думаю, девочка точно будет счастливой — магия чисел».
Галина Гринько, акушерка родового отделения Клинического перинатального центра Саратовской области
«Несколько лет назад я была в отпуске, ехала на поезде. В соседнем вагоне у женщины начались роды. Я помогла родиться малышу, на ближайшей станции их с мамой передали в руки врачей скорой помощи.
Спустя 2 года эта женщина приехала рожать второго ребенка в наш перинатальный центр и попала в мою смену. Вот так профессия сопровождает меня не только на работе, но и в обычной жизни».
Юлия Забирова, акушерка родового блока Пензенского городского роддома
«Поступила беременная — третьи роды. В первую же потугу родился прекрасный малыш. Все счастливы. Вдруг у женщины возобновились схватки. Родился второй мальчик.
Женщина долго не могла понять, как такое произошло и что сказать мужу. У них уже было 2 сына, а теперь неожиданно стало 4. Муж, кстати, хоть и удивился, но очень обрадовался».
Кстати, одна из самых известных книг о буднях акушерок, по которой был позже снят сериал, собравший множество наград — «Вызовите акушерку». Ее автор вспоминает о своей работе акушеркой в послевоенном Лондоне и рассказывает истории людей, с которыми ей приходилось встречаться, их бедах и радостях, и, конечно, о рождении детей.