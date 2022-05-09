По большому счету, рекомендации по питанию для женщин 35-40 лет ничем не отличаются от рекомендаций для женщин 20-30 лет. Разница в том, что в более юном возрасте наш организм еще обладает запасами ресурсов для поддержания здоровья, красоты и молодости, но с возрастом эти ресурсы истощаются (особенно, если мы не сильно беспокоились об их бережном расходовании), и нам нужно больше внимания уделять таким вещам, как питание, физическая активность, сон, управление стрессом и регулярным медосмотрам.

Сейчас научных фактов о пользе тех или иных продуктов, гарантированно профилактирующих старение, довольно мало. Исследования о влиянии питания на процессы старения проводить на людях крайне сложно. Но некоторые данные есть .