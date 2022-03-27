Как подтяжка лица меняет внешность женщины: реальные фото до и после

Сохранить красоту и молодость только с помощью косметических средств и кремов довольно сложно. Чем старше мы становимся, тем больше ухода требуется нашей коже. В магазинах можно найти различные крема, производители которых обещают разглаживание морщин, подтяжку овала лица. Однако почти всегда это не больше, чем маркетинговый ход. Так, например, средства с активатором молодости — коллагеном — вообще не работают, говорят врачи.
Конечно, мы может стараться правильно питаться, чтобы замедлить процесс старения. Врачи рекомендуют для этого включить в меню листовые овощи, чернику, жирную рыбу, оливковое масло, кисломолочные и ферментированные продукты. Больше заниматься спортом — физические нагрузки помогают коже очищать поры, сохранять свежесть и эластичность. Еще один важный пункт: старайтесь меньше нервничать. Любой стресс затрагивает все системы организма, буквально разрушая его изнутри.
Но время остановить невозможно, как и справиться еще с одним фактором — генетикой. У некоторых мужчин и женщин раньше появляются морщины, седые волосы, меняется овал лица. А кому-то в «генетической лотерее» повезло больше: человек в 40 лет может выглядеть на 25-30. В любом случае, принять изменения в зеркале многим тяжело. Решаться на пластическую операцию тоже не просто, но после просмотра фото и видео из разряда «до» и «после» некоторые все же записываются на прием к пластическому хирургу.
Один из впечатляющих примеров такого преображения опубликовала на своей официальной странице
«Добиться такого результата помогли: фейслифтинг, блефаропластика и эндоскопическая подтяжка лба. Прежде чем записываться на конкретные процедуры, обязательно проконсультируйтесь с врачом. Специалист определит, какая операция подойдет вам лучше всего. Очень часто пациенты приходят к хирургам со своим фотографиями в молодости, врач понимает, какого результата от него ждут. Главное — чтобы пациент и хирург полностью поняли и определили конечную цель операции», — рассказали в пресс-службе клиники.
Тут же возникает вопрос, сколько же стоит такая красота? Специалисты говорят, что цены меняются каждый день по вполне понятным причинам. К тому же стоимость вмешательства будет зависеть от индивидуальных особенностей организма. Однако примерный порядок цен все же есть: именно эти три процедуры обойдутся примерно 700 тысяч рублей.
А вот и еще один видеопример из серии «до и после». Здесь нижнюю часть лица не трогали, корректировали только возрастные изменения в области глаз и лба.
Не все женщины решаются на комплекс процедур. Кто-то начинает свое знакомство с пластической хирургией постепенно. Так, например, одна из самых популярных процедур — блефаропластика. Она помогает избавиться от мешков под глазами, а это уже существенно сказывается на внешности.
«Доктор Питер» собрал подборку фото из серии «до и после». Посмотрите, как пластическая операция способна преобразить лицо женщины — да и мужчины тоже.