Как подтяжка лица меняет внешность женщины: реальные фото до и после

Сохранить красоту и молодость только с помощью косметических средств и кремов довольно сложно. Чем старше мы становимся, тем больше ухода требуется нашей коже. В магазинах можно найти различные крема, производители которых обещают разглаживание морщин, подтяжку овала лица. Однако почти всегда это не больше, чем маркетинговый ход. Так, например, средства с активатором молодости — коллагеном — вообще не работают, говорят врачи.

Конечно, мы может стараться правильно питаться, чтобы замедлить процесс старения. Врачи рекомендуют для этого включить в меню листовые овощи, чернику, жирную рыбу, оливковое масло, кисломолочные и ферментированные продукты. Больше заниматься спортом — физические нагрузки помогают коже очищать поры, сохранять свежесть и эластичность. Еще один важный пункт: старайтесь меньше нервничать. Любой стресс затрагивает все системы организма, буквально разрушая его изнутри.