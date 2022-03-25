- У здоровых людей артериальное давление с утра поднимается не более чем на те же 15-20% по сравнению с показателями в ночное время и остается практически неизменным в течение дня. Существуют точные количественные показатели, характеризующие физиологические величину и скорость утреннего подъема АД. По данным суточного мониторирования артериального давления (СМАД) — «золотого» стандарта диагностики гипертонии, величина утреннего подъема АД не должна превышать 55 мм рт ст, а скорость — не более 10 мм рт ст в час, — говорит кардиолог.

А вот у тех, у кого уже есть диагноз «гипертония», такие утренние скачки давления могут быть более сильными и более продолжительными. А это чревато для людей с проблемами с сердцем и сосудами повышенным риском инфаркта, инсульта и внезапной смертью в первые часы после пробуждения и подъема с постели.