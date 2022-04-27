Каких витаминов не хватает человеку чаще всего
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В последнее время все чаще можно услышать о вреде дефицитов тех или иных витаминов. Разумеется, первая реакция человека, который начитался подобной информации — бежать в ближайшую клинику и проверять себя.

Терапевт Марат Фаррахов объяснил, почему делать так не следует и за какими витаминами и микроэлементами действительно стоит следить.

Марат Фаррахов
Медицина

Врач-терапевт

vk.com/doctor_farrakhov

Как отмечает врач, в наши дни люди живут гораздо лучше, чем их предки, питаются полноценно и потому чаще всего не страдают от какого-то ужасающего авитаминоза. Однако дефициты отдельных элементов встречаться могут. Поэтому важно знать, какие анализы действительно имеет смысл сдавать, а какие — просто пустая трата денег.

Витамин D

Его можно считать одним из самых распиаренных витаминов современности: все только и говорят о том, к чему приводит его недостаток. Фаррахов поясняет: не зря, у большинства людей, живущих в умеренных и северных широтах его действительно не достает. Поэтому сдать анализ на витамин D будет не лишним.

Есть несколько правил, как правильно сдать такой анализ:

  • Перед походом в клинику нельзя есть;

  • После последнего приема витамина D должно пройти 72 часа;

  • Планировать сдачу анализа лучше осенью или зимой.

В каком случае анализ покажет, что витамина D не хватает? Если показатель будет ниже 30-60 нг/мл. Если будет выше 100 нг/мл — значит, витамина слишком много, нужно идти на обследование.

Симптомы дефицита витамина Д:

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Железо

От дефицита этого микроэлемента страдают многие женщины детородного возраста. В группе в соцети Фаррахов перечислил показатели, на которые нужно обратить внимание при сдаче анализа на железо:

  • Гемоглобин — должен быть от 120 г/л у женщин и от 130 г/л у мужчин

  • Сывороточное железо 9,0 — 30,5 мкмоль/л;

  • ОЖСС (общая железосвязывающая способность) — 45-76 мкмоль/л;

  • Ферритин — выше 45 нг/мл.

Симптомы дефицита железа:

  • Вы постоянно чувствуете себя уставшим;;

  • Появились головокружения;

  • Стали мучить головные боли;

  • У вас низкая температура тела;

  • Бледная или желтая «землистая» кожа;

  • Участилось сердцебиение;

  • Появились боли в груди, одышка (особенно при физической нагрузке);

  • Ногти стали слоиться и ломаться;

  • Вас стало тянуть к холодным напиткам и холодной пище.

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На что еще обратить внимание

По словам врача, абсолютному большинству людей достаточно контролировать именно эти два показателя — и в случае необходимости восполнять их нехватку. Но если сильно беспокоитесь, можно обратить внимание на следующие микроэлементы

  • Калий, натрий — людям с больными почками;

  • Кальций, фосфор — людям, принимающим препараты для лечения остеопороза;

  • Магний — тем, кто страдает от судорог и нарушений нервной системы;

  • Цинк.

Однако, подчеркивает Фаррахов, сдавать анализы на отдельно взятые витамины можно только при появлении конкретных жалоб и только по направлению медика. Сдавать анализы просто так — дорого и бесполезно.

Дарья Балясникова