Как отмечает врач, в наши дни люди живут гораздо лучше, чем их предки, питаются полноценно и потому чаще всего не страдают от какого-то ужасающего авитаминоза. Однако дефициты отдельных элементов встречаться могут. Поэтому важно знать, какие анализы действительно имеет смысл сдавать, а какие — просто пустая трата денег.

Витамин D

Его можно считать одним из самых распиаренных витаминов современности: все только и говорят о том, к чему приводит его недостаток. Фаррахов поясняет: не зря, у большинства людей, живущих в умеренных и северных широтах его действительно не достает. Поэтому сдать анализ на витамин D будет не лишним.

Есть несколько правил, как правильно сдать такой анализ:

Перед походом в клинику нельзя есть;

После последнего приема витамина D должно пройти 72 часа;

Планировать сдачу анализа лучше осенью или зимой.

В каком случае анализ покажет, что витамина D не хватает? Если показатель будет ниже 30-60 нг/мл. Если будет выше 100 нг/мл — значит, витамина слишком много, нужно идти на обследование.