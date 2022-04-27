В последнее время все чаще можно услышать о вреде дефицитов тех или иных витаминов. Разумеется, первая реакция человека, который начитался подобной информации — бежать в ближайшую клинику и проверять себя.
Терапевт Марат Фаррахов объяснил, почему делать так не следует и за какими витаминами и микроэлементами действительно стоит следить.
Как отмечает врач, в наши дни люди живут гораздо лучше, чем их предки, питаются полноценно и потому чаще всего не страдают от какого-то ужасающего авитаминоза. Однако дефициты отдельных элементов встречаться могут. Поэтому важно знать, какие анализы действительно имеет смысл сдавать, а какие — просто пустая трата денег.
Витамин D
Его можно считать одним из самых распиаренных витаминов современности: все только и говорят о том, к чему приводит его недостаток. Фаррахов поясняет: не зря, у большинства людей, живущих в умеренных и северных широтах его действительно не достает. Поэтому сдать анализ на витамин D будет не лишним.
Есть несколько правил, как правильно сдать такой анализ:
Перед походом в клинику нельзя есть;
После последнего приема витамина D должно пройти 72 часа;
Планировать сдачу анализа лучше осенью или зимой.
В каком случае анализ покажет, что витамина D не хватает? Если показатель будет ниже 30-60 нг/мл. Если будет выше 100 нг/мл — значит, витамина слишком много, нужно идти на обследование.
Симптомы дефицита витамина Д:
Постоянная сильная усталость;
Боль в мышцах и костях;
Ваш вес стал резко скакать — вы то худеете, то набираете килограммы;
У вас появились судороги;
Появилось странное жгучее ощущение на языке и губах;
Вы стали страдать от головокружений.
Железо
От дефицита этого микроэлемента страдают многие женщины детородного возраста. В
Гемоглобин — должен быть от 120 г/л у женщин и от 130 г/л у мужчин
Сывороточное железо 9,0 — 30,5 мкмоль/л;
ОЖСС (общая железосвязывающая способность) — 45-76 мкмоль/л;
Ферритин — выше 45 нг/мл.
Симптомы дефицита железа:
Вы постоянно чувствуете себя уставшим;;
Появились головокружения;
Стали мучить головные боли;
У вас низкая температура тела;
Бледная или желтая «землистая» кожа;
Участилось сердцебиение;
Появились боли в груди, одышка (особенно при физической нагрузке);
Ногти стали слоиться и ломаться;
Вас стало тянуть к холодным напиткам и холодной пище.
На что еще обратить внимание
По словам врача, абсолютному большинству людей достаточно контролировать именно эти два показателя — и в случае необходимости восполнять их нехватку. Но если сильно беспокоитесь, можно обратить внимание на следующие микроэлементы
Калий, натрий — людям с больными почками;
Кальций, фосфор — людям, принимающим препараты для лечения остеопороза;
Магний — тем, кто страдает от судорог и нарушений нервной системы;
Цинк.
Однако, подчеркивает Фаррахов, сдавать анализы на отдельно взятые витамины можно только при появлении конкретных жалоб и только по направлению медика. Сдавать анализы просто так — дорого и бесполезно.