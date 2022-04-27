Гипертония — смертельно опасное явление, которое нельзя игнорировать. Для того чтобы справиться с высоким давлением, очень важно вовремя скорректировать питание.

По словам врачей клиники Кливленда, гипертоникам стоит добавить в свое меню как можно больше овощей и фруктов ярко зеленого, оранжевого и красного цвета — это поможет держать давление на нормальном уровне.