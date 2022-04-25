Гипотония и вялость — это не синонимы

Как отмечает врач-кардиолог Александра Конради, многие люди верят в стереотипы о низком давлении, которые на самом деле далеки от реальности. Например, есть мнение, будто бы все гипотоники — вялые люди, у которых нет сил вести насыщенную жизнь. Однако это не так: можно быть молодым и активным, а давление все равно будет низким.

Еще один миф — будто бы от низкого давления чаще страдают люди с «густой» кровью. Но на самом деле аспирин от гипотонии не спасет. Как и, кстати, чай и кофе.

Кроме того, многие думают, будто бы голова может болеть только от высокого давления. Однако сейчас врачи знают: чаще всего гипертоники вообще не ощущают никаких симптомов, а вот гипотоники могут страдать от головной боли из-за сниженного венозного тонуса.

О других мифах о пониженном давлении можно прочитать ЗДЕСЬ.