Обычно принято говорить о вреде высокого давления. И действительно, гипертония — очень опасное явление. Однако, как предупреждают врачи, низкое артериальное давление тоже может быть очень опасным — вплоть до смертельного исхода.
По словам главного кардиолога сети клиник «РЖД-Медицина», доктора медицинских наук Заура Шугушева, гипотония провоцирует сбой кровоснабжения внутренних органов, что наносит им непоправимый вред.
Как отмечает врач, низким можно считать давление меньше 90/60. Когда давление резко падает, происходит нарушение питания в организме. Из-за этого страдает, в первую очередь, головной мозг, из-за чего человек может свалиться в обморок. Затем может дойти до нарушения работы сердца, почек и печени.
Он советует обязательно измерить давление при появлении таких симптомов, как слабость, головокружение, нарушение координации движений. Если показания тонометра будут ниже 85/60, нужно вызвать скорую, иначе возможен летальный исход, добавил врач в беседе с изданием
Заместитель генерального директора по научной работе НМИЦ им. Алмазова, заведующий НИО артериальной гипертензии, профессор, доктор медицинских наук
Гипотония и вялость — это не синонимы
Как отмечает врач-кардиолог Александра Конради, многие люди верят в стереотипы о низком давлении, которые на самом деле далеки от реальности. Например, есть мнение, будто бы все гипотоники — вялые люди, у которых нет сил вести насыщенную жизнь. Однако это не так: можно быть молодым и активным, а давление все равно будет низким.
Еще один миф — будто бы от низкого давления чаще страдают люди с «густой» кровью. Но на самом деле аспирин от гипотонии не спасет. Как и, кстати, чай и кофе.
Кроме того, многие думают, будто бы голова может болеть только от высокого давления. Однако сейчас врачи знают: чаще всего гипертоники вообще не ощущают никаких симптомов, а вот гипотоники могут страдать от головной боли из-за сниженного венозного тонуса.
О других мифах о пониженном давлении можно прочитать ЗДЕСЬ.
Что делать, если резко упало давление:
Нужно лечь так, чтобы ноги были чуть выше головы;
Съешьте что-нибудь соленое;
Выделите время на отдых.
Кстати
Для поддержания здоровья очень важно следить за давлением. В этом поможет тонометр. Узнайте о том, как правильно его использовать, ЗДЕСЬ.