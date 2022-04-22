Кардиолог Хорошев рассказал, какие поцелуи могут довести до тромбоза

Когда поцелуй может стать угрозой

Однако опасный кровяной сгусток также может появиться из-за поцелуев! Точнее, из-за частых и страстных поцелуев в шею, говорит врач-кардиолог Владимир Хорошев.

«Если кто-то вопьется вам в шею в области яремной вены, это представляет опасность. Эти вены поверхностные, крупные, большого диаметра. При поцелуе в засос, действительно, могут образовываться тромбы, которые способны привести к фатальным последствиям. Есть вероятность, что они попадут в камеры сердца и подключичные вены, что может привести к очень тяжелым последствиям , в том числе летальным», — рассказал Владимир Хорошев порталу URA.RU.

Если говорить о поцелуях в губы, то здесь риски уже практически равны нулю. Да, влюбленные могут жаловаться на небольшие гематомы, которые образуются при создании вакуума. В редких случаях это приводит только к микротромбозам, никакой опасности для жизни это точно не представляет. Поцелуи больше полезны, а не вредны. Так, например, у человека вырабатываются гормоны радости, что положительно сказывается на самочувствии и работе нервной системы.

Еще одна угроза поцелуев — это риск заполучить проблемы с желудком. Вся опасность кроется в бактерии H. pylori. Например, инфицированный человек может передать ее другому через поцелуй или при пользовании общей посуды, говорит диагност Ольга Малиновская.