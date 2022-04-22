Кардиолог Хорошев рассказал, какие поцелуи могут довести до тромбоза

Многие узнали об опасности тромбов после того, как мир накрыла пандемия коронавируса, ведь тромбоз — одно из самых частых и коварных осложнений после перенесенной болезни. Кровь сгущается, что как раз и провоцирует образование опасных сгустков. Если вовремя не обнаружить тромб, то последствия могут быть очень серьезными: от различных осложнений до летального исхода.
Некоторые хронические заболевания в разы повышают риск тромбообразования, предупреждают кардиологи. К ним относятся:
атеросклероз,
аритмия,
сердечная недостаточность,
ожирение,
курение,
инсульт,
гиподинамия,
диабет,
повышенное артериальное давление.
Когда поцелуй может стать угрозой
Однако опасный кровяной сгусток также может появиться из-за поцелуев! Точнее, из-за частых и страстных поцелуев в шею, говорит врач-кардиолог Владимир Хорошев.
«Если кто-то вопьется вам в шею в области яремной вены, это представляет опасность. Эти вены поверхностные, крупные, большого диаметра. При поцелуе в засос, действительно, могут образовываться тромбы, которые способны привести к фатальным последствиям. Есть вероятность, что они попадут в камеры сердца и подключичные вены, что может привести к очень тяжелым последствиям, в том числе летальным», —
Если говорить о поцелуях в губы, то здесь риски уже практически равны нулю. Да, влюбленные могут жаловаться на небольшие гематомы, которые образуются при создании вакуума. В редких случаях это приводит только к микротромбозам, никакой опасности для жизни это точно не представляет. Поцелуи больше полезны, а не вредны. Так, например, у человека вырабатываются гормоны радости, что положительно сказывается на самочувствии и работе нервной системы.
Еще одна угроза поцелуев — это риск заполучить проблемы с желудком. Вся опасность кроется в бактерии H. pylori. Например, инфицированный человек может передать ее другому через поцелуй или при пользовании общей посуды, говорит диагност Ольга Малиновская.
Ответственные гормоны
Когда люди влюблены, им хочется проводить вместе чуть ли не каждый свободный час. По телу разливается непонятное тепло, а в животе появляются те самые «бабочки». Такое ощущение вполне объяснимо — это реакция нервной системы, связанная с увеличением уровня гормонов радости, при этом оно может возникать даже от воспоминаний.
Дело в том, что наши чувства к партнеру формирует ряд гормонов:
тестостерон;
эстрогены;
окситоцин;
эндорфины;
дофамин;
адреналин;
серотонин;
вазопрессин.
У каждого гормона есть своя задача, которую он добросовестно выполняет. Подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.