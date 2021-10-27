Ученые из з Университетского колледжа Лондона провели новое исследование, после которого пришли к весьма печальному выводу: любовь к поцелуям в юности могут обернуться серьезными проблемами в старости — развитием рассеянного склероза.

Однако опасное аутоиммунное заболевание грозит не всем: в группе риска те, кто переболели инфекционным мононуклеозом. Или, как его еще называют, «болезнью поцелуев» — проще всего ею заразиться, поцеловав заболевшего. Чаще всего эту инфекцию подхватывают подростки.