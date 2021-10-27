Ученые из з Университетского колледжа Лондона провели новое исследование, после которого пришли к весьма печальному выводу: любовь к поцелуям в юности могут обернуться серьезными проблемами в старости — развитием рассеянного склероза.
Однако опасное аутоиммунное заболевание грозит не всем: в группе риска те, кто переболели инфекционным мононуклеозом. Или, как его еще называют, «болезнью поцелуев» — проще всего ею заразиться, поцеловав заболевшего. Чаще всего эту инфекцию подхватывают подростки.
Справка:
Инфекционный мононуклеоз — острое вирусное заболевание, сопровождается лихорадкой, ангиной, поражением лимфатических узлов, печени, селезенки и характерными изменениями гемограммы (моноцитоз). Возбудитель — вирус Эпштейна — Барр. Инкубационный период длится от 6 до 18 дней.
Симптомы:
недомогание, слабость, потеря аппетита;
головная боль, светобоязнь;
кашель, озноб, высокая температура;
боль в горле, покраснение, увеличение миндалин и лимфоузлов;
увеличение селезенки, тошнота, боль в животе.
Для исследования ученые собрали медицинские данные о 2,4 млн человек. Поскольку некоторые генетические изменения могут увеличивать риск развития рассеянного склероза, исследователи также сравнивали братьев и сестер, болевших и не болевших мононуклеозом. Они разделили участников на три возрастные группы: от десяти лет и младше, от 11 до 19 и от 20 до 24 лет.
Результаты показали: в первой возрастной группе аутоиммунное заболевание развивалось на 68% чаще среди тех, кто переболел мононуклеозом. Однако самый высокий риск рассеянного склероза был у тех, кто переболел мононуклеозом с 11 до 19 лет. А вот после 20 лет вероятность заболеть сильно снижается.
Ученые также обнаружили, что рассеянный склероз развивается довольно медленно, у большинства людей не появляются первые признаки заболевания, пока им не исполнится 30 лет.
«Мононуклеоз в подростковом возрасте может вызвать рассеянный склероз в старости, потому что инфекционное заболевание может попасть в мозг. Нервные клетки повреждаются, это может привести к тому, что иммунная система начнет атаковать часть нервов, которая изолирует миелиновую оболочку мозга. Этот процесс называется аутоиммунитетом. И с годами состояние переболевшего может только ухудшаться», — пояснил один из участников исследования, профессор Скотт Монтгомери.
Важно
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