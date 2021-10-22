- Из 100 человек, поступающих с острым инсультом, не меньше 75 имеют в этот момент высокое давление. Оно как раз сигнализирует о том, что один из крупных или очень важных сосудов закупоривается. Если вы знаете кого-то из родственников, кто получает препараты для снижения давления, чувствует себя благополучно и у него на этих же препаратах начинает стремительно расти давление, которое очень сложно сбить. Тогда можно предположить, что это тромбоз, — сказал Игорь Вознюк в преддверии Всемирного дня борьбы с инсультом, который отмечается 29 октября.

Однако заподозрить закупорку мелких сосудов по выросшим показателям давления не получится. В этом случае на проблемы могут указать нарушения сна, прежде всего, у пожилых людей.

- Осенью-зимой-весной пожилые люди мало гуляют на улице, а дома достаточно тепло и сухо, поэтому они теряют жидкости больше, чем обычно. Тромбозы бывают не только крупных сосудов, и тогда давление нам ничего не просигнализирует. Нам, скорее, подскажет нарушение ночного сна — человек спал хорошо, а стал спать плохо, часто просыпаться, сон стал поверхностным.

Снижение когнитивных функций (памяти, внимания, оперативного мышления), которые возникают ярче обычного, тоже будет говорить о том, что кровь сгущается, кислорода в ней становится мало. По этим признакам можно предположить неблагополучие и, возможно, нарастающий тромбоз, — добавил Игорь Вознюк.