Закупорку сосудов, приводящую к инсульту, вызывают оторвавшийся тромб или холестериновая бляшка, выросшая до критических размеров и перекрывшая просвет сосуда. Определить тромбоз по внешним признакам трудно. По словам главного невролога комитета по здравоохранению Петербурга Игоря Вознюка, о нарастающем тромбозе может говорить резкое повышение артериального давления.
Игорь Вознюк
Неврология
Главный невролог комитета по здравоохранению Петербурга
- Из 100 человек, поступающих с острым инсультом, не меньше 75 имеют в этот момент высокое давление. Оно как раз сигнализирует о том, что один из крупных или очень важных сосудов закупоривается. Если вы знаете кого-то из родственников, кто получает препараты для снижения давления, чувствует себя благополучно и у него на этих же препаратах начинает стремительно расти давление, которое очень сложно сбить. Тогда можно предположить, что это тромбоз, — сказал Игорь Вознюк в преддверии Всемирного дня борьбы с инсультом, который отмечается 29 октября.
Однако заподозрить закупорку мелких сосудов по выросшим показателям давления не получится. В этом случае на проблемы могут указать нарушения сна, прежде всего, у пожилых людей.
- Осенью-зимой-весной пожилые люди мало гуляют на улице, а дома достаточно тепло и сухо, поэтому они теряют жидкости больше, чем обычно. Тромбозы бывают не только крупных сосудов, и тогда давление нам ничего не просигнализирует. Нам, скорее, подскажет нарушение ночного сна — человек спал хорошо, а стал спать плохо, часто просыпаться, сон стал поверхностным.
Снижение когнитивных функций (памяти, внимания, оперативного мышления), которые возникают ярче обычного, тоже будет говорить о том, что кровь сгущается, кислорода в ней становится мало. По этим признакам можно предположить неблагополучие и, возможно, нарастающий тромбоз, — добавил Игорь Вознюк.
Станислав Янишевский
Неврология
Заведующий научно-исследовательской лабораторией неврологии и нейрореабилитации НМИЦ Алмазова
По словам Станислава Янишеского, заведующего научно-исследовательской лабораторией неврологии и нейрореабилитации НМИЦ Алмазова, опасным признаком тромбоза может быть отек ноги, но он не всегда приводит к инсульту.
- Неожиданно быстро развившийся отек одной ноги может быть связан с тромбозом глубоких вен и у части пациентов вызвать инсульт. Но у большинства это приведет к тромбоэмболии легочной артерии. Поэтому такой симптом — повод обратиться за медпомощью, чтобы предотвратить либо одно тяжелое состояние, либо другое, — посоветовал невролог.
Большинство инсультов распознается по признакам, включенным в тест FAST:
face: лицо — появляется асимметрия, заметная при улыбке. Может опуститься веко, исказиться положение губ;
arm: рука — слабость в руке или ноге, человек зачастую не в состоянии поднять обе руки одновременно, удержать их на весу;
speech: речь — нарушение, «каша во рту»; человек не спит, но говорить не может, могут быть трудности с пониманием того, что ему говорят;
touch: прикосновения — нарушение чувствительности, онемение в какой-либо из частей тела.
Специалисты Европейского агентства лекарственных средств (EMA) называли 5 ранних признаков тромбоза после вакцинации от коронавируса: одышка и сбивчивое дыхание, боль в груди, отеки ног, постоянная боль в области живота, неврологические симптомы — сильные головные боли и помутнение зрения.
Ранее кардиолог Анна Кореневич рассказывала об опасном состоянии, которое может указывать на отрыв тромба. По словам врача, если человек чувствует приступ резкой слабости и потливости, при этом наблюдается резкое снижение давления — 90 или 80/ 60, есть дискомфорт в груди или ко всему прочему проблемы с дыханием, очень высока вероятность, что случился инфаркт или тромбоэмболия легочной артерии — отрыв тромба. В таких случаях надо срочно вызывать скорую.
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