Пожилая женщина привела к врачу своего мужа, который как раз страдал артериальной гипертензией. Однако у нее самой с давлением проблем не было. По словам кардиолога Натальи Гаврилюк, это не исключительный случай — в таком возрасте встречаются люди без признаков гипертонии, но сейчас все реже и реже. И женщина поведала врачу о своем секрете. Оказалось, она никогда не вступает в споры, но при этом делает так, как считает нужным. А если спора не избежать, старается «переместиться в пространстве».
Врач-терапевт, кардиолог, член Российского кардиологического обществаt.me/GavriliukND
- Примерно этим и занимается когнитивно-поведенческая терапия. Если не умеете вот так просто жить с молодости — ходите к психотерапевту, учитесь, — посоветовала кардиолог подписчикам своего телеграм-канала. Медик добавила, что этот навык будет полезнее для здоровья, чем «нервно пережеванный авокадо».
Стресс и давление
Споры часто связаны со стрессом, который специалисты называют одним из главных виновников проблем со здоровьем, в том числе с артериальным давлением.
По словам врача-психиатра Татьяны Николаенко, на фоне стресса организм вырабатывает особые гормоны, в частности кортизол — их действие направлено на мобилизацию сил, чтобы побороть негативные влияния. Как в таких случаях мы себя чувствуем? Верно, сердце начинает биться чаще, артериальное давление подскакивает. И чем тяжелее и дольше будет этот стресс, тем больше вреда он принесет для сердца и сосудов в будущем. Как отметила психиатр, стрессовая реакция — фактор, который может стать определяющим в развитии и прогнозе ишемической болезни сердца, сердечной недостаточности, нарушений ритма.
А по словам врача-кардиолога Анны Кореневич, внезапные скачки давления в подавляющем большинстве случаев вызваны психоэмоциональным напряжением. Поэтому при резком повышении давления самое главное, по словам врача, — успокоиться. И тогда давление начнет снижаться. Кардиолог посоветовала несколько способов, как это можно сделать. К примеру, может помочь чашка теплого чая с мятой, горячие ванночки для ног (они помогают расширить сосуды ног, расслабив их, за счет чего давление снижается), дыхательные упражнения, прогулка в быстром темпе.
Кстати
Похоже, стресс действительно сильно укорачивает жизнь. Это становится ясно, если посмотреть, какими секретами делились долгожители, перешагнувшие 100-летний рубеж.
Несколько лет назад 106-летняя британка Мэдлин Дай рассказывала о своем необычном секрете долголетия. По ее словам, она дожила до такого возраста благодаря тому, что никогда не была замужем — это оградило ее от стресса, который люди часто испытывают в браке. Правда, родные долгожительницы отмечали, что у Мэдлин всегда было отличное чувство юмора.
Другой долгожитель, 112-летний испанец Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия, в прошлом году на вопрос о своем секрете долголетия ответил: «Спокойно живи… и никому не причиняй вреда».
Жанна Луиза Кальман, дожившая до невероятных 122 лет, тоже имела свой секрет: она всеми силами сознательно избегала стресса. Ей это вполне удавалось: у нее не было необходимости работать ради выживания, финансы позволяли. А свободное время, которого у Жанны Луизы было немало, она посвящала активным хобби: теннису, плаванию и другим приятным и полезным вещам.