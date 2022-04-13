Стресс и давление

Споры часто связаны со стрессом, который специалисты называют одним из главных виновников проблем со здоровьем, в том числе с артериальным давлением.

По словам врача-психиатра Татьяны Николаенко, на фоне стресса организм вырабатывает особые гормоны, в частности кортизол — их действие направлено на мобилизацию сил, чтобы побороть негативные влияния. Как в таких случаях мы себя чувствуем? Верно, сердце начинает биться чаще, артериальное давление подскакивает. И чем тяжелее и дольше будет этот стресс, тем больше вреда он принесет для сердца и сосудов в будущем. Как отметила психиатр, стрессовая реакция — фактор, который может стать определяющим в развитии и прогнозе ишемической болезни сердца, сердечной недостаточности, нарушений ритма.

А по словам врача-кардиолога Анны Кореневич, внезапные скачки давления в подавляющем большинстве случаев вызваны психоэмоциональным напряжением. Поэтому при резком повышении давления самое главное, по словам врача, — успокоиться. И тогда давление начнет снижаться. Кардиолог посоветовала несколько способов, как это можно сделать. К примеру, может помочь чашка теплого чая с мятой, горячие ванночки для ног (они помогают расширить сосуды ног, расслабив их, за счет чего давление снижается), дыхательные упражнения, прогулка в быстром темпе.