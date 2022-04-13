Названы опасные болезни, защититься от которых помогает ежедневная чашка кофе

Так, новые проблемы с сердцем появились у 342 279 участников, из которых 19,6% умерли. Но у тех испытуемых, которые регулярно пили кофе, показатели, наоборот, улучшились. Например, люди с мерцательной аритмией, которые каждый день выпивали по чашке бодрящего напитка, не только не заработали новых проблем с сердцем, но даже почувствовали себя лучше.

Важная деталь: молотый кофе оказался куда эффективнее растворимого. Так, наибольшее снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний фиксировали у тех, кто пил по 2-3 чашки молотого кофе ежедневно.

Защита от деменции

Привычка пить кофе каждый день также может защитить от еще одного заболевания, которое молодеет каждый год — болезни Альцгеймера. Ученые наблюдали за участниками испытания 21 год, на момент окончания эксперимента им было от 65 до 79 лет.

Выяснилось, что те люди, которые на протяжении жизни каждый день пили кофе, был более низкий риск развития деменции в более позднем возрасте по сравнению с теми, кто не пил кофе или употреблял его в небольших количествах. Оказалось, реже остальных от опасной патологии страдали люди, которые выпивали от 3 до 5 чашек в день. У них риск снизился на целых 65%.