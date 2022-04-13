Названы опасные болезни, защититься от которых помогает ежедневная чашка кофе
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Кофе наравне с чаем принято считать одним из самых популярных напитков в мире. Многие просто не представляют своего утра без чашки американо или капучино. Но часть кофеманов, опасаясь за свое здоровье, заменяют кофе на безкофеиновый вариант или даже на цикорий. В этом напитке, кстати, содержится множество витаминов, полезных кислот и природный пробиотик инулин, который нормализует пищеварение и помогает снизить вес, так что это неплохой выбор. Но что делать, если отказаться от кофеина или заменить его не получается? Нужно ли так сильно переживать о состоянии своего здоровья?

Многие из нас уверены, что если есть какая-то проблема с сердечно-сосудистой системой, то кофе нужно ограничить или вообще выбросить из жизни. На самом деле это утверждение можно считать ошибочным, говорят ученые США. Они совместно с европейскими и австралийскими коллегами провели несколько исследований, чтобы выяснить, как привычка пить кофе каждый день может отразиться на здоровье.

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Польза для сердца

Исследователи пришли к выводу, что ежедневное употребление 2-3 чашек черного кофе в день может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые из Мельбурнского университета Австралии проанализировали медицинские данные 382 535 человек, средний возраст участников — 57 лет. После эксперты пришли к выводу: люди, которые пили по 2-3 чашки кофе в день, реже страдали от болезней сердца и сосудов, например, ишемии, сердечной недостаточности и инсульта. Помимо этого, у них был самый низкий риск возникновения аритмии.

Также группа ученых решила выяснить, как любовь к кофе может повлиять на смерть от сердечно-сосудистой патологии. Эксперты проанализировали данные 502 543 человек, у всех участников уже когда-то были проблемы с сердцем. Исследователи следили за состоянием их здоровья в течение 10 лет.

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Так, новые проблемы с сердцем появились у 342 279 участников, из которых 19,6% умерли. Но у тех испытуемых, которые регулярно пили кофе, показатели, наоборот, улучшились. Например, люди с мерцательной аритмией, которые каждый день выпивали по чашке бодрящего напитка, не только не заработали новых проблем с сердцем, но даже почувствовали себя лучше.

Важная деталь: молотый кофе оказался куда эффективнее растворимого. Так, наибольшее снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний фиксировали у тех, кто пил по 2-3 чашки молотого кофе ежедневно.

Защита от деменции

Привычка пить кофе каждый день также может защитить от еще одного заболевания, которое молодеет каждый год — болезни Альцгеймера. Ученые наблюдали за участниками испытания 21 год, на момент окончания эксперимента им было от 65 до 79 лет.

Выяснилось, что те люди, которые на протяжении жизни каждый день пили кофе, был более низкий риск развития деменции в более позднем возрасте по сравнению с теми, кто не пил кофе или употреблял его в небольших количествах. Оказалось, реже остальных от опасной патологии страдали люди, которые выпивали от 3 до 5 чашек в день. У них риск снизился на целых 65%.

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Кстати

Ученые из разных стран уже не один десяток лет проводят различные исследования, пытаясь понять механизмы появления деменции. В одной из последних работ эксперты из США решили выяснить, как могут быть связаны слабоумие и дефицит витаминов. Выяснилось, что виновником развития деменции может стать витамин В9 или фолиевая кислота. Точнее, его дефицит, заявили американские ученые.

Софья Хромова