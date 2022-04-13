Названы опасные болезни, защититься от которых помогает ежедневная чашка кофе

Кофе наравне с чаем принято считать одним из самых популярных напитков в мире. Многие просто не представляют своего утра без чашки американо или капучино. Но часть кофеманов, опасаясь за свое здоровье, заменяют кофе на безкофеиновый вариант или даже на цикорий. В этом напитке, кстати, содержится множество витаминов, полезных кислот и природный пробиотик инулин, который нормализует пищеварение и помогает снизить вес, так что это неплохой выбор. Но что делать, если отказаться от кофеина или заменить его не получается? Нужно ли так сильно переживать о состоянии своего здоровья?
Многие из нас уверены, что если есть какая-то проблема с сердечно-сосудистой системой, то кофе нужно ограничить или вообще выбросить из жизни. На самом деле это утверждение можно считать ошибочным, говорят ученые США. Они совместно с европейскими и австралийскими коллегами провели несколько исследований, чтобы выяснить, как привычка пить кофе каждый день может отразиться на здоровье.
Польза для сердца
Исследователи пришли к выводу, что ежедневное употребление 2-3 чашек черного кофе в день может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые из Мельбурнского университета Австралии
Также группа ученых решила выяснить, как любовь к кофе может повлиять на смерть от сердечно-сосудистой патологии. Эксперты проанализировали данные 502 543 человек, у всех участников уже когда-то были проблемы с сердцем. Исследователи следили за состоянием их здоровья в течение 10 лет.
Так, новые проблемы с сердцем появились у 342 279 участников, из которых 19,6% умерли. Но у тех испытуемых, которые регулярно пили кофе, показатели, наоборот, улучшились. Например, люди с мерцательной аритмией, которые каждый день выпивали по чашке бодрящего напитка, не только не заработали новых проблем с сердцем, но даже почувствовали себя лучше.
Важная деталь:
Защита от деменции
Привычка пить кофе каждый день также может защитить от еще одного заболевания, которое молодеет каждый год — болезни Альцгеймера. Ученые
Выяснилось, что те люди, которые на протяжении жизни каждый день пили кофе, был более низкий риск развития деменции в более позднем возрасте по сравнению с теми, кто не пил кофе или употреблял его в небольших количествах. Оказалось, реже остальных от опасной патологии страдали люди, которые выпивали от 3 до 5 чашек в день. У них риск снизился на целых 65%.
Кстати
Ученые из разных стран уже не один десяток лет проводят различные исследования, пытаясь понять механизмы появления деменции. В одной из последних работ эксперты из США решили выяснить, как могут быть связаны слабоумие и дефицит витаминов. Выяснилось, что виновником развития деменции может стать витамин В9 или фолиевая кислота. Точнее, его дефицит, заявили американские ученые.