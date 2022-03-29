Весной и осенью наш иммунитет ослаблен — это переходные периоды, в которые мы чаще всего подвержены различным болезням. Мы чаще простужаемся, чувствуем усталость, апатию, некоторые из-за резких перемен погоды жалуются на тошноту, головные боли и частые скачки давления. В такие периоды так и хочется купить витаминов, да побольше. В аптеках можно встретить и таблетки, и шипучки, и водорастворимые жидкие добавки.
Но многие забывают, что назначать себе витамины — это плохая идея. Ведь их избыток также плох, как и дефицит. Мы не знаем, какого именно микро- или макроэлемента не хватает нашему организму, поэтому можем только навредить собственному иммунитету.
Какие витамины нельзя сочетать
Наверняка вы замечали, что когда начинаете бесконтрольно пить витамины, то ваше состояние никак не меняется,
Магний + поливитамины;
Витамины D + Е + К;
Медь + цинк;
Витамин С + витамин В12.
Так, например, если вы уже принимаете поливитаминный комлекс, то не стоит принимать магний. Этот элемент может существенно мешать усвоению полезных веществ из поливитаминов, особенно «тяжело» придется железу и цинку.
Если же вы решили принимать кальций, магний и цинк одновременно, то не ждите улучшения самочувствия: эти три элемента начнут «конкурировать за усвоение». Сочетание витамин D + Е + К тоже трудно назвать удачным. В этом случае витамин К не будет усваиваться, вы зря потратите деньги на эту добавку.
Аналогичная ситуация с комбинацией медь + цинк. Если пить эти добавки одновременно, то медь будет очень плохо усваиваться.
Еще одно сочетание, которого стоит избегать: железо и зеленый чай. Дело в том, что зеленый чай в больших количествах может вызвать дефицит железа, а прием добавок железа снижает эффективность зеленого чая.
«Если вы принимаете витамин С вместе с витамином В12, то первый может разрушить второй в вашем пищеварительном тракте. Это мешает усвоению витамина B12, и даже может вызвать ряд физических и психологических проблем. В крайнем случае, если вам назначили эти два витамина, то делайте между ними большой интервал, минимум 2 часа», — пояснил фармацевт Скотт МакДугал.
Кстати
В начале весны организм ослаблен не только из-за нехватки витаминов, но еще и из-за дефицита и солнечного света. Межсезонье — традиционное время для обострения ряда заболеваний, таких как простуды, цистит, аллергия, проблем с ЖКТ и кожей. Разбираемся с терапевтом, какие сезонные обследования помогут обнаружить «поломку» в организме.