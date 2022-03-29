Какие витамины нельзя сочетать

Наверняка вы замечали, что когда начинаете бесконтрольно пить витамины, то ваше состояние никак не меняется, пишет британское издание Express. В некоторых случаях оно только ухудшается. Почему так происходит? Ответ прост: некоторые витамины и минералы никак не сочетаются между собой, принимать их вместе — большая ошибка. В этот список попали:

Магний + поливитамины;

Витамины D + Е + К;

Медь + цинк;

Витамин С + витамин В12.

Так, например, если вы уже принимаете поливитаминный комлекс, то не стоит принимать магний. Этот элемент может существенно мешать усвоению полезных веществ из поливитаминов, особенно «тяжело» придется железу и цинку.

Если же вы решили принимать кальций, магний и цинк одновременно, то не ждите улучшения самочувствия: эти три элемента начнут «конкурировать за усвоение». Сочетание витамин D + Е + К тоже трудно назвать удачным. В этом случае витамин К не будет усваиваться, вы зря потратите деньги на эту добавку.

Аналогичная ситуация с комбинацией медь + цинк. Если пить эти добавки одновременно, то медь будет очень плохо усваиваться.