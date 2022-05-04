Правильный кислотно-щелочной баланс (pH) в организме важен для того, чтобы обменные процессы протекали в без сбоев. Но стресс, серьезные физические нагрузки, нерациональное питание, заболевания почек и кишечника, нарушения обмена веществ — все это ведет к отклонению рН в большую или меньшую сторону.

Есть мнение, что привести в норму кислотно-щелочной баланс в организме помогает сода. В соцсетях можно увидеть истории о том, как вода с содой может очистить организм, способна снизить давление у гипертоника со стажем, справиться с лишним весом и убрать живот.

Так ли это? Давайте разбираться.