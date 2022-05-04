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Правильный кислотно-щелочной баланс (pH) в организме важен для того, чтобы обменные процессы протекали в без сбоев. Но стресс, серьезные физические нагрузки, нерациональное питание, заболевания почек и кишечника, нарушения обмена веществ — все это ведет к отклонению рН в большую или меньшую сторону.

Есть мнение, что привести в норму кислотно-щелочной баланс в организме помогает сода. В соцсетях можно увидеть истории о том, как вода с содой может очистить организм, способна снизить давление у гипертоника со стажем, справиться с лишним весом и убрать живот.

Так ли это? Давайте разбираться.

Ирина Юзуп
Ирина Юзуп
Медицина

Кандидат медицинских наук, врач-педиатр, нутрициолог, специалист в области интегративной и превентивной медицины. Член ассоциации врачей превентивной медицины.

Польза соды

- Есть мнение, что сода не только помогает восстановлению кислотно-щелочного равновесия за счет снижения кислотности, но и очищает организм, препятствует задержке вредных веществ, ускоряет выведение токсинов, положительно влияет на нервную систему, улучшает внимание и память, уменьшает головные боли, — объясняет врач Ирина Юзуп. — Сода также также отличный антисептик, обладает противовоспалительными свойствами. Известно, что соду используют для полосканий, чтобы уменьшить боли в горле.

В норме уровень pH крови — 7.35-7.45. Его смещение в сторону кислой среды ведет к снижению иммунитета, ухудшению доставки питательных веществ к клеткам, замедлению метаболизма.

Если растворить соду в воде, то она превратит водную среду в слабощелочную. Такой раствор может помочь нейтрализовать кислотную среду в организме за счет ощелачивания, поясняет врач.

- Профессор И.П. Неумывакин называет прием воды с содой универсальным способом лечения и профилактики множества заболеваний, — признает Ирина Юзуп. — При правильном приеме внутрь сода разжижает и обновляет структуру крови, помогает бороться с камнеобразованием в почках, отложением солей, холестериновых бляшек. При нормализации кислотно-щелочного баланса происходит очищение и обновление клеток крови.

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Как сода вредит организму

- Принимать воду с содой нужно с большой осторожностью, — предупреждает врач. — Первым от воздействия соды страдает пищевод, который в норме имеет щелочную среду. Нередко те, кто принимает соду внутрь, страдают от кандидоза, потому что постоянное защелачивание пищевода — прямой путь к росту грибов. Далее из пищевода сода попадает в желудок, который имеет кислую среду, что обеспечивает переваривание пищи. Но при системном приеме соды ухудшается усвоение питательных веществ. Длительный прием соды влияет и на кишечник, который привыкает к тому, что на его среду постоянно воздействуют извне, и перестает ее регулировать.

При избыточном поступлении соды достаточно быстро вымывается кишечная микрофлора.

Сода и изжога — побочный эффект

- Сода — природный антацид — при ее растворении в воде образуется щелочной раствор, способный нейтрализовать кислоту желудочного секрета. Буквально — «погасить» желудочную кислоту, — объясняет Ирина Юзуп. — Но это не устраняет проблему, а маскирует ее, что может привести к еще более интенсивной выработке кислоты, спровоцировать обострение гастрита, рефлюкса или даже появление язвы.

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Смертельная сода

- У тех, кто увлекается водой с содой, может произойти накопление щелочных веществ в крови, предупреждает врач. — А это может привести к угрожающим жизни состояниям — например, развитию алкалоза. Это нарушение кислотно-щелочного баланса в организме, увеличение pH крови (и других тканей организма) за счет накопления щелочных веществ.

Симптомы алкалоза

  • угнетение дыхательного центра,

  • повышение тонуса мышц вплоть до судорог,

  • снижение давления,

  • обморочное состояние,

  • угнетение кишечной моторики,

  • жажда и отеки,

  • учащенное сердцебиение,

  • головокружение и головные боли.

При появлении этих симптомов необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.

Кому нельзя пить соду

- Противопоказаниями к приему соды считаются язва желудка и 12-перстной кишки, диабет, болезни ЖКТ и почек, беременность и кормление грудью, — говорит эксперт и напоминает, что держать под контролем кислотно-щелочной баланс можно с помощью специальных рН тестов (лакмусовых бумажек). Они определяют уровень рН любой жидкости, в том числе слюны или мочи.

Анна Майская