Правильный кислотно-щелочной баланс (pH) в организме важен для того, чтобы обменные процессы протекали в без сбоев. Но стресс, серьезные физические нагрузки, нерациональное питание, заболевания почек и кишечника, нарушения обмена веществ — все это ведет к отклонению рН в большую или меньшую сторону.
Есть мнение, что привести в норму кислотно-щелочной баланс в организме помогает сода. В соцсетях можно увидеть истории о том, как вода с содой может очистить организм, способна снизить давление у гипертоника со стажем, справиться с лишним весом и убрать живот.
Так ли это? Давайте разбираться.
Кандидат медицинских наук, врач-педиатр, нутрициолог, специалист в области интегративной и превентивной медицины. Член ассоциации врачей превентивной медицины.
Польза соды
- Есть мнение, что сода не только помогает восстановлению кислотно-щелочного равновесия за счет снижения кислотности, но и очищает организм, препятствует задержке вредных веществ, ускоряет выведение токсинов, положительно влияет на нервную систему, улучшает внимание и память, уменьшает головные боли, — объясняет врач Ирина Юзуп. — Сода также также отличный антисептик, обладает противовоспалительными свойствами. Известно, что соду используют для полосканий, чтобы уменьшить боли в горле.
В норме уровень pH крови — 7.35-7.45. Его смещение в сторону кислой среды ведет к снижению иммунитета, ухудшению доставки питательных веществ к клеткам, замедлению метаболизма.
Если растворить соду в воде, то она превратит водную среду в слабощелочную. Такой раствор может помочь нейтрализовать кислотную среду в организме за счет ощелачивания, поясняет врач.
- Профессор И.П. Неумывакин называет прием воды с содой универсальным способом лечения и профилактики множества заболеваний, — признает Ирина Юзуп. — При правильном приеме внутрь сода разжижает и обновляет структуру крови, помогает бороться с камнеобразованием в почках, отложением солей, холестериновых бляшек. При нормализации кислотно-щелочного баланса происходит очищение и обновление клеток крови.
Как сода вредит организму
- Принимать воду с содой нужно с большой осторожностью, — предупреждает врач. — Первым от воздействия соды страдает пищевод, который в норме имеет щелочную среду. Нередко те, кто принимает соду внутрь, страдают от кандидоза, потому что постоянное защелачивание пищевода — прямой путь к росту грибов. Далее из пищевода сода попадает в желудок, который имеет кислую среду, что обеспечивает переваривание пищи. Но при системном приеме соды ухудшается усвоение питательных веществ. Длительный прием соды влияет и на кишечник, который привыкает к тому, что на его среду постоянно воздействуют извне, и перестает ее регулировать.
При избыточном поступлении соды достаточно быстро вымывается кишечная микрофлора.
Сода и изжога — побочный эффект
- Сода — природный антацид — при ее растворении в воде образуется щелочной раствор, способный нейтрализовать кислоту желудочного секрета. Буквально — «погасить» желудочную кислоту, — объясняет Ирина Юзуп. — Но это не устраняет проблему, а маскирует ее, что может привести к еще более интенсивной выработке кислоты, спровоцировать обострение гастрита, рефлюкса или даже появление язвы.
Смертельная сода
- У тех, кто увлекается водой с содой, может произойти накопление щелочных веществ в крови, предупреждает врач. — А это может привести к угрожающим жизни состояниям — например, развитию алкалоза. Это нарушение кислотно-щелочного баланса в организме, увеличение pH крови (и других тканей организма) за счет накопления щелочных веществ.
Симптомы алкалоза
угнетение дыхательного центра,
повышение тонуса мышц вплоть до судорог,
снижение давления,
обморочное состояние,
угнетение кишечной моторики,
жажда и отеки,
учащенное сердцебиение,
головокружение и головные боли.
При появлении этих симптомов необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.
Кому нельзя пить соду
- Противопоказаниями к приему соды считаются язва желудка и 12-перстной кишки, диабет, болезни ЖКТ и почек, беременность и кормление грудью, — говорит эксперт и напоминает, что держать под контролем кислотно-щелочной баланс можно с помощью специальных рН тестов (лакмусовых бумажек). Они определяют уровень рН любой жидкости, в том числе слюны или мочи.