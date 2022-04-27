Эксперты Роскачества объяснили, кому нельзя есть овсянку

У многих людей привычка есть кашу на завтрак выработана еще в детстве. Манную, геркулесовую, пшенную и другие крупы варят дома, часто дают в детском саду. Кто-то продолжает есть кашу по утрам и во взрослом возрасте, а кто-то, наоборот, уже видеть ее не может. Но все равно самой популярной и универсальной остается овсянка: вкусно, быстро и полезно.
Эта крупа есть практически в каждом доме. Сами по себе овсяные хлопья богаты различными микро- и макроэлементами: витаминами группы В, железом, магнием, клетчаткой, фосфором и цинком. Овсянка насыщает, дает организму необходимый белок и в то же время не перегружает ЖКТ.
Дипломированный нутрициолог, член РОСНДП
«На самом деле нельзя выделить какой-то один компонент из овсянки, который полезнее, чем другие. Польза складывается из комплекса полезных элементов. Правда, на концентрацию полезных веществ влияет вид овсянки, из которой готовят кашу: из крупы, цельнозерновых хлопьев или хлопьев, которые можно заваривать кипятком», —
Быстро — не значит полезно
Несложно догадаться, что больше всего пользы сохраняет классическая овсяная крупа. Правда, у нее есть один существенный недостаток: варить такую кашу долго, около 40 минут. У некоторых на приготовление уходит целый час. Поэтому для завтрака многие выбирают цельнозерновые хлопья: в них нет сахара, на варку уходит 10-15 минут.
Кроме того, цельнозерновая каша не только насыщена полезными соединениями, но и дольше расщепляется в кишечнике и насыщает на больший промежуток времени. Соответственно, если вы ею позавтракаете, то вероятность, что через некоторое время вы захотите съесть еще что-нибудь, будет меньше.
Доктор технических наук, заместитель директора по научной работе ФГАНУ «НИИХП»
«Важно знать, что размер хлопьев может свидетельствовать о том, что они произведены из целого зерна: чем крупнее хлопья, тем больше вероятность. Некоторые производители специально делают „окошко“ на упаковке, чтобы показать размер зерен. Подсказку также можно встретить и в названии на упаковке. Производители обычно указывают, что хлопья цельнозерновые», — говорит эксперт.
Есть еще один вид овсянки, когда в коробочке оказываются очищенные зерна. Они практически полностью состоят из углеводов (правда, иногда хлопья могут дополнительно обогащать полезными веществами). Такая каша более простая и быстрая в приготовлении. Так, хлопья, которые подвергли более глубокой обработке, иногда достаточно проварить 5 минут или просто залить горячим молоком или водой на несколько минут.
Важная деталь: кашу, которую можно приготовить за 5 минут, достаточно быстро переваривается, что дает резкий всплеск уровня глюкозы в крови, который сменяется быстрым снижением. Как результат — желание съесть что-нибудь еще. Такая каша хороша для тех, кто хочет набрать вес, но не подходит людям с нарушениями углеводного обмена.
Кому нельзя есть овсянку
Завтракать овсяной кашей, которую нужно варить — это полезная привычка. Однако выбор крупы зависит от индивидуальных особенностей организма:
При сахарном диабете следует отдать предпочтение овсянке, приготовленной из цельного зерна.
При заболеваниях желудочно-кишечного тракта, таких как гастриты, язвы и так далее, стоит выбрать хлопья из очищенного зерна (быстрой варки) для лучшего усвоения.
А вот людям с целиакией лучше отказаться от овсянки. Хоть овес и не содержат глютен, его ограничивают при заболевании из-за возможного загрязнения овса другими сортами зерновых (пшеницей, рожью, ячменем). Дело в том, что на производстве овес могут обрабатывать на том же оборудовании, где недавно обрабатывали другие злаковые и это может привести к загрязнению глютеном. Поэтому тем, у кого есть непереносимость, следует покупать овсяные хлопья с маркировкой «Не содержит глютена».
Кстати
Многие начинают есть овсянку на завтрак, чтобы похудеть. Это хорошая идея, только нужно помнить, что утреннее меню должно быть разнообразным. Питаться только кашей, равно как и только яйцами и бутербродами, все же не стоит. Однако некоторые завтраки все же под строгим запретом для худеющих. Что нельзя есть по утрам, если вы хотите сбросить вес, можно прочитать ЗДЕСЬ.