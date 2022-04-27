Эксперты Роскачества объяснили, кому нельзя есть овсянку
Фото
Getty Images

У многих людей привычка есть кашу на завтрак выработана еще в детстве. Манную, геркулесовую, пшенную и другие крупы варят дома, часто дают в детском саду. Кто-то продолжает есть кашу по утрам и во взрослом возрасте, а кто-то, наоборот, уже видеть ее не может. Но все равно самой популярной и универсальной остается овсянка: вкусно, быстро и полезно.

Эта крупа есть практически в каждом доме. Сами по себе овсяные хлопья богаты различными микро- и макроэлементами: витаминами группы В, железом, магнием, клетчаткой, фосфором и цинком. Овсянка насыщает, дает организму необходимый белок и в то же время не перегружает ЖКТ.

Нагима Семчукова
Нагима Семчукова
Правильное питание

Дипломированный нутрициолог, член РОСНДП

«На самом деле нельзя выделить какой-то один компонент из овсянки, который полезнее, чем другие. Польза складывается из комплекса полезных элементов. Правда, на концентрацию полезных веществ влияет вид овсянки, из которой готовят кашу: из крупы, цельнозерновых хлопьев или хлопьев, которые можно заваривать кипятком», — цитирует эксперта Роскачество.

Читайте также

Быстро — не значит полезно

Несложно догадаться, что больше всего пользы сохраняет классическая овсяная крупа. Правда, у нее есть один существенный недостаток: варить такую кашу долго, около 40 минут. У некоторых на приготовление уходит целый час. Поэтому для завтрака многие выбирают цельнозерновые хлопья: в них нет сахара, на варку уходит 10-15 минут.

Кроме того, цельнозерновая каша не только насыщена полезными соединениями, но и дольше расщепляется в кишечнике и насыщает на больший промежуток времени. Соответственно, если вы ею позавтракаете, то вероятность, что через некоторое время вы захотите съесть еще что-нибудь, будет меньше.

Владимир Мартиросян
Владимир Мартиросян
Технологическая промышленность

Доктор технических наук, заместитель директора по научной работе ФГАНУ «НИИХП»

«Важно знать, что размер хлопьев может свидетельствовать о том, что они произведены из целого зерна: чем крупнее хлопья, тем больше вероятность. Некоторые производители специально делают „окошко“ на упаковке, чтобы показать размер зерен. Подсказку также можно встретить и в названии на упаковке. Производители обычно указывают, что хлопья цельнозерновые», — говорит эксперт.

Есть еще один вид овсянки, когда в коробочке оказываются очищенные зерна. Они практически полностью состоят из углеводов (правда, иногда хлопья могут дополнительно обогащать полезными веществами). Такая каша более простая и быстрая в приготовлении. Так, хлопья, которые подвергли более глубокой обработке, иногда достаточно проварить 5 минут или просто залить горячим молоком или водой на несколько минут.

Важная деталь: кашу, которую можно приготовить за 5 минут, достаточно быстро переваривается, что дает резкий всплеск уровня глюкозы в крови, который сменяется быстрым снижением. Как результат — желание съесть что-нибудь еще. Такая каша хороша для тех, кто хочет набрать вес, но не подходит людям с нарушениями углеводного обмена.

Читайте также

Кому нельзя есть овсянку

Завтракать овсяной кашей, которую нужно варить — это полезная привычка. Однако выбор крупы зависит от индивидуальных особенностей организма:

  1. При сахарном диабете следует отдать предпочтение овсянке, приготовленной из цельного зерна.

  2.  При заболеваниях желудочно-кишечного тракта, таких как гастриты, язвы и так далее, стоит выбрать хлопья из очищенного зерна (быстрой варки) для лучшего усвоения.

А вот людям с целиакией лучше отказаться от овсянки. Хоть овес и не содержат глютен, его ограничивают при заболевании из-за возможного загрязнения овса другими сортами зерновых (пшеницей, рожью, ячменем). Дело в том, что на производстве овес могут обрабатывать на том же оборудовании, где недавно обрабатывали другие злаковые и это может привести к загрязнению глютеном. Поэтому тем, у кого есть непереносимость, следует покупать овсяные хлопья с маркировкой «Не содержит глютена».

Читайте также

Кстати

Многие начинают есть овсянку на завтрак, чтобы похудеть. Это хорошая идея, только нужно помнить, что утреннее меню должно быть разнообразным. Питаться только кашей, равно как и только яйцами и бутербродами, все же не стоит. Однако некоторые завтраки все же под строгим запретом для худеющих. Что нельзя есть по утрам, если вы хотите сбросить вес, можно прочитать ЗДЕСЬ.

Софья Хромова