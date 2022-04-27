Эксперты Роскачества объяснили, кому нельзя есть овсянку

У многих людей привычка есть кашу на завтрак выработана еще в детстве. Манную, геркулесовую, пшенную и другие крупы варят дома, часто дают в детском саду. Кто-то продолжает есть кашу по утрам и во взрослом возрасте, а кто-то, наоборот, уже видеть ее не может. Но все равно самой популярной и универсальной остается овсянка: вкусно, быстро и полезно.

Эта крупа есть практически в каждом доме. Сами по себе овсяные хлопья богаты различными микро- и макроэлементами: витаминами группы В, железом, магнием, клетчаткой, фосфором и цинком. Овсянка насыщает, дает организму необходимый белок и в то же время не перегружает ЖКТ.