- Питание — фундамент для долгой и здоровой жизни. Помимо того, что рацион должен обеспечивать физиологическую потребность человека в калориях, он также должен восполнять дефициты. Дефицит пищевых ингредиентов влияют на физико-химические свойства внутри- и внеклеточной жидкости, компонентный состав конечных и промежуточных продуктов метаболизма. Но, к сожалению, в современных пищевых продуктах выявлено значительное снижение природного содержания витаминов. Чтобы избежать дисбаланса и замедлить процесс старения, нужно включать в рацион продукты-бустеры и исключать те, которые препятствуют насыщению полезными веществами, — говорит доктор.

Дважды есть утром не вредно?

Один любопытный эксперимент провели специалисты из Йельского университета. Они изучали питание школьников в течение двух лет. Часть детей вообще не завтракала, другие перехватывали что-то по дороге или ели всухомятку, но были и такие, кто съедал по два завтрака. Так вот, оказалось, любители двух завтраков не страдали от лишнего веса . Наоборот, сталкивались с такой проблемой те, кто не ел вообще или плохо ел по утрам.

- После еды кровь от мозга направляется к желудку, которому нужно работать, чтобы переварить поступившую пищу. Поэтому второй завтрак подойдет активным и напряженно работающим физически людям. Чтобы запустить метаболические процессы в организме, в первый раз позавтракать лучше вскоре после пробуждения — перед этим желательно выпить стакан теплой воды. Второй завтрак должен быть не позднее десяти утра. Во время него ученые рекомендуют есть омлет, овощной салат и злаковые. Другой вариант завтрака — каша (гречневая, рисовая, пшенная, геркулесовая). Любые богатые белком продукты гарантируют чувство сытости и стабильный уровень сахара в крови. Белковые завтраки наиболее полезны тем, кто занимается умственным трудом, — комментирует исследование американцев доктор Кутушов.