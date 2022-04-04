По словам врача-токсиколога Михаила Кутушова, антиэйдж медицина настаивает на том, что оптимальное питание действительно способно замедлить старение.
врач-токсиколог, профессор, Академик ЕАЕН (г. Ганновер, Германия); член-корр. РАЕН, член-корр. Международной Академии Авторов научных Изобретений и Открытий
- Питание — фундамент для долгой и здоровой жизни. Помимо того, что рацион должен обеспечивать физиологическую потребность человека в калориях, он также должен восполнять дефициты. Дефицит пищевых ингредиентов влияют на физико-химические свойства внутри- и внеклеточной жидкости, компонентный состав конечных и промежуточных продуктов метаболизма. Но, к сожалению, в современных пищевых продуктах выявлено значительное снижение природного содержания витаминов. Чтобы избежать дисбаланса и замедлить процесс старения, нужно включать в рацион продукты-бустеры и исключать те, которые препятствуют насыщению полезными веществами, — говорит доктор.
Дважды есть утром не вредно?
Один любопытный эксперимент провели специалисты из Йельского университета. Они изучали питание школьников в течение двух лет. Часть детей вообще не завтракала, другие перехватывали что-то по дороге или ели всухомятку, но были и такие, кто съедал по два завтрака. Так вот, оказалось, любители двух завтраков не страдали от лишнего веса. Наоборот, сталкивались с такой проблемой те, кто не ел вообще или плохо ел по утрам.
- После еды кровь от мозга направляется к желудку, которому нужно работать, чтобы переварить поступившую пищу. Поэтому второй завтрак подойдет активным и напряженно работающим физически людям. Чтобы запустить метаболические процессы в организме, в первый раз позавтракать лучше вскоре после пробуждения — перед этим желательно выпить стакан теплой воды. Второй завтрак должен быть не позднее десяти утра. Во время него ученые рекомендуют есть омлет, овощной салат и злаковые. Другой вариант завтрака — каша (гречневая, рисовая, пшенная, геркулесовая). Любые богатые белком продукты гарантируют чувство сытости и стабильный уровень сахара в крови. Белковые завтраки наиболее полезны тем, кто занимается умственным трудом, — комментирует исследование американцев доктор Кутушов.
Специями завтрак не испортишь
Калорийность завтрака зависит от возраста и активности человека. Так, детям и взрослым, занятым физическим трудом, утром требуется не менее 300 ккал. Тем, кто работает в офисе, на завтрак достаточно около 150-200 ккал. А после 50 лет количество необходимых утром калорий снижается.
По словам профессора Кутушова, на завтрак важно:
отказаться от сахара, трансжиров, искусственных добавок;
употреблять 3-4 раза в неделю специи, которые предотвращают замедление обменных процессов, подавляют действие свободных радикалов, защищают клетки от мутаций, убивают грибки и укрепляют иммунитет. Эта полезная привычка поможет сохранить молодость и снизить риск смерти на 14%, но всегда надо помнить о мере. К таким специям относятся имбирь, куркума, корица, черный перец, перец чили;
Есть много зеленых листовых овощей не только на завтрак, но и на ужин;
добавлять в еду семена, орехи, бобовые, масла.
Полезные сочетания продуктов на завтрак:
Омлет с помидорами, кабачками и шпинатом. Из куриного яйца вы получите белок, необходимые аминокислоты, без которых нормальное функционирование организма невозможно. Овощи дадут необходимую клетчатку, витамины и минералы.
Салат из свежих овощей с куриной грудкой. Для простоты можно положить кусочек куриной грудки в очищенный от семян болгарский перец. Так вы получите и белок, и антиоксиданты.
Завтрак для снижения холестерина
Ранее зарубежные специалисты называли варианты завтрака, которые помогают снижать уровень холестерина в крови. Среди рекомендованных продуктов:
Тосты из хлеба из непросеянной муки;
Цельнозерновые злаки и отруби;
Овсяная каша (хотя не все согласны с тем, что овсянка — идеальное блюдо на завтрак);
Миндальное молоко;
Мякоть авокадо;
Яйцо без желтка;
Стакан апельсинового сока.