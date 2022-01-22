Бутерброд с колбасой

Более привычный для россиян завтрак, нежели новомодные тосты с рыбой и авокадо — бутерброд с колбасой. К сожалению, и с этим завтраком стоит быть осторожным.

Ученые из Мичиганского университета установили: грамм колбасы отнимает 27 секунд жизни человека. А российские врачи добавляют: если есть сырокопченую колбасу каждый день, можно заработать проблемы с почками и давлением.

Яичница с беконом

Жареный бекон — настоящая холестериновая бомба. Увы, на этом его отрицательные свойства не заканчиваются.

Китайские ученые из Школы пищевых наук и питания выяснили , что ежедневное потребление 25 грамм переработанного мяса повышает риск слабоумия на 44%. Это — примерно один ломтик бекона.

Кроме того, бекон входит в число продуктов, которые не стоит есть на голодный желудок. Так что если и есть его, то точно не утром.

Кофе и сок

У современного человека проблемы со свободным временем. Из-за этого многие просто не успевают нормально позавтракать и ограничиваются чашечкой бодрящего кофе или стаканом сока.

Дискуссии на тему того, полезен ли кофе или нет, продолжаются уже не первый десяток лет. В одном ученые единогласны: пить кофе на голодный желудок — плохая идея.

Во-первых, этот напиток не может заменить полноценный завтрак — а отсутствие этого приема пищи вредит здоровью и повышает риск болезней в пожилом возрасте. Во-вторых, кофе увеличивает выработку соляной кислоты в желудке, а лишняя кислота может привести к синдрому раздраженного кишечника.

Пить сок на голодный желудок тоже не стоит, даже свежевыжатый: из-за фруктовых кислот и природного сахара этот напиток может вызывать раздражение слизистой желудочно-кишечного тракта и резкие колебания глюкозы в крови.