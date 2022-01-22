Не у всех людей есть аппетит с утра, однако диетологи непреклонны: завтрак — самый важный прием пищи за день.
Однако есть продукты, которые хоть и считаются традиционными для завтрака, но на самом деле совсем не подходят для утренней трапезы. Более того, они могут серьезно навредить здоровью.
Йогурты с длительным сроком хранения
Сладкий йогурт из коробочки может оказаться прекрасным вариантом завтрака — просто, быстро и вкусно. Однако диетологи говорят о том, что далеко не все йогурт так уж полезны. В йогуртах долгого хранения нет пробиотиков, а еще в такие продукты обычно щедро добавляют сахар. Также в составе многих йогуртов часто есть стабилизаторы, красители и эмульгаторы. При регулярном употреблении могут вызывать вздутие живота, нарушения работы поджелудочной железы, аллергические реакции.
Бутерброды с красной рыбой
В Instagram каждый день можно увидеть, как какой-нибудь популярный блогер ест эстетичный тост с авокадо и красной рыбкой. Сама по себе красная рыба имеет много полезных свойств: в ней есть ретинол, витамины групп B и D, никотиновая кислота. Однако вместе с тем в этом продукте скрыта угроза: в такой рыбе всегда очень много соли. Между тем, злоупотребление солью ведет к болезням сердечно-сосудистой системы и раку.
Бутерброд с колбасой
Более привычный для россиян завтрак, нежели новомодные тосты с рыбой и авокадо — бутерброд с колбасой. К сожалению, и с этим завтраком стоит быть осторожным.
Ученые из Мичиганского университета установили: грамм колбасы отнимает 27 секунд жизни человека. А российские врачи добавляют: если есть сырокопченую колбасу каждый день, можно заработать проблемы с почками и давлением.
Яичница с беконом
Жареный бекон — настоящая холестериновая бомба. Увы, на этом его отрицательные свойства не заканчиваются.
Китайские ученые из Школы пищевых наук и питания
Кроме того, бекон входит в число продуктов, которые не стоит есть на голодный желудок. Так что если и есть его, то точно не утром.
Кофе и сок
У современного человека проблемы со свободным временем. Из-за этого многие просто не успевают нормально позавтракать и ограничиваются чашечкой бодрящего кофе или стаканом сока.
Дискуссии на тему того, полезен ли кофе или нет, продолжаются уже не первый десяток лет. В одном ученые единогласны: пить кофе на голодный желудок — плохая идея.
Во-первых, этот напиток не может заменить полноценный завтрак — а отсутствие этого приема пищи вредит здоровью и повышает риск болезней в пожилом возрасте. Во-вторых, кофе увеличивает выработку соляной кислоты в желудке, а лишняя кислота может привести к синдрому раздраженного кишечника.
Пить сок на голодный желудок тоже не стоит, даже свежевыжатый: из-за фруктовых кислот и природного сахара этот напиток может вызывать раздражение слизистой желудочно-кишечного тракта и резкие колебания глюкозы в крови.
Полезные блюда для завтрака:
Творог
Молочная каша
Сухофрукты
Цельнозерновой хлеб
Кстати
Врачи называют множество причин, по которым лучше не забывать про завтрак. Например, без этого приема пищи у вас могут возникнуть проблемы с уровнем сахара в крови. Подробнее об этом ЗДЕСЬ.
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