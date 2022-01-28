Что мешает жить в балансе

Антон Кавецкий назвал 10 вещей, которые часто приводят к «перегрузу» одной из четырех сфер жизни и в итоге — к преждевременному старению.

Недостаточная физическая нагрузка

На смену ручному труду пришел интеллектуальный, из-за чего мы слишком много времени стали проводить в сидячем положении. Несмотря на то, что про гиподинамию говорят из каждого утюга, люди редко пытаются это как-то изменить. Оно и логично, если постоянно нужно работать и зарабатывать.

Трудоголизм

Его можно назвать социально одобряемым способом издевательства над собой. Если перегрузить сферу продуктивности, можно истощить все свои адаптационные возможности. А невозможность адаптироваться к происходящему будет сильно бить по всему организму. Представьте колесо, с хорошей камерой, хорошо накаченное — оно легко справляется со всеми ямками и камешками на дороге. Но если это колесо спустить, тут же все почувствуется.

Недостаток общения

Казалось бы, в современном мире, где WI-FI найти проще, чем спичку, а пообщаться с кем-то на другом конце Земли требует нажатия пары кнопок, говорить о недостатке общения вообще не стоит. Но все не так просто. Если смотреть на эти процессы с эволюционной точки зрения, общение — путь к групповому взаимодействию. Изначально же подразумевалось общение с человеком, который рядом.

Ведь кроме необходимости получать и отдавать информацию, очень важен контакт с человеком — смоделировать его в виртуальном мире крайне трудно, если не сказать, невозможно. Получается, вроде мы общаемся, но все равно люди повсеместно говорят, что им одиноко. Этот дефицит общения истощает адаптационные способности и формирует многие психологические проблемы. К чему это приводит, читай выше.

Отсутствие смыслов

В работе я часто сталкиваюсь с тем, что у людей нет какой-то цели или смысла жизни. Как правило, это компенсируется работой или детьми. Но когда человек выходит на пенсию или дети начинают свою жизнь, тут-то смысл и пропадает. Между тем, жизнь, не наполненная смыслом, психологически проходит быстрее. Часто приходится слышать: «всю жизнь прожил, а ничего, кроме работы, и не видел». И кажется, что жизнь прошла очень быстро и зря.