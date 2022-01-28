Позитивная психотерапия
Никто с годами не молодеет, за исключением, наверное, героя Брэда Питта в фильме «Загадочная история Бенджамина Баттона». Некоторые пытаются продлить молодость, работая исключительно над своим «фасадом» — лицом, телом. Но добиться желаемого эффекта получается не всегда, а если и получается, то, как правило, ненадолго.
Старение — процесс постепенной деградации физических и психических способностей человека и его последствия (заболевания, расстройства и так далее).
По словам врача-психотерапевта Антона Кавецкого, замедлить естественный процесс старения можно и другим способом — жить в балансе.
Антон Кавецкий
Психотерапия
Врач-психотерапевт амбулаторного психоневрологического отделения пограничных состояний Могилевской областной психиатрической больницы
- Модель баланса взята из позитивной психотерапии — это метод, созданный немецким врачом иранского происхождения Носсратом Пезешкианом. Его название происходит от латинского «positum», что означает «такой, какой есть». Он рассматривает человека как целостное существо вместе с его окружением. Если жизнь человека в балансе, процессы старения определенно будут протекать медленно (насколько это возможно для конкретно взятого человека). Как если взять машину и распределить ее вес на все 4 колеса — в этом случае они будут изнашиваться равномерно, — пояснил Антон Кавецкий.
Модель баланса подразумевает разделение жизни человека на 4 сферы:
Тело;
Продуктивность;
Контакты;
Смыслы, фантазии, будущее.
«Четыре сферы подобны всаднику, который упорно (достижения) двигается к цели (фантазия). Для этого ему нужна хорошая ухоженная лошадь (тело), а на случай если он с нее упадет, — помощники, которые помогут подняться (отношения)»
Что мешает жить в балансе
Антон Кавецкий назвал 10 вещей, которые часто приводят к «перегрузу» одной из четырех сфер жизни и в итоге — к преждевременному старению.
Недостаточная физическая нагрузка
На смену ручному труду пришел интеллектуальный, из-за чего мы слишком много времени стали проводить в сидячем положении. Несмотря на то, что про гиподинамию говорят из каждого утюга, люди редко пытаются это как-то изменить. Оно и логично, если постоянно нужно работать и зарабатывать.
Трудоголизм
Его можно назвать социально одобряемым способом издевательства над собой. Если перегрузить сферу продуктивности, можно истощить все свои адаптационные возможности. А невозможность адаптироваться к происходящему будет сильно бить по всему организму. Представьте колесо, с хорошей камерой, хорошо накаченное — оно легко справляется со всеми ямками и камешками на дороге. Но если это колесо спустить, тут же все почувствуется.
Недостаток общения
Казалось бы, в современном мире, где WI-FI найти проще, чем спичку, а пообщаться с кем-то на другом конце Земли требует нажатия пары кнопок, говорить о недостатке общения вообще не стоит. Но все не так просто. Если смотреть на эти процессы с эволюционной точки зрения, общение — путь к групповому взаимодействию. Изначально же подразумевалось общение с человеком, который рядом.
Ведь кроме необходимости получать и отдавать информацию, очень важен контакт с человеком — смоделировать его в виртуальном мире крайне трудно, если не сказать, невозможно. Получается, вроде мы общаемся, но все равно люди повсеместно говорят, что им одиноко. Этот дефицит общения истощает адаптационные способности и формирует многие психологические проблемы. К чему это приводит, читай выше.
Отсутствие смыслов
В работе я часто сталкиваюсь с тем, что у людей нет какой-то цели или смысла жизни. Как правило, это компенсируется работой или детьми. Но когда человек выходит на пенсию или дети начинают свою жизнь, тут-то смысл и пропадает. Между тем, жизнь, не наполненная смыслом, психологически проходит быстрее. Часто приходится слышать: «всю жизнь прожил, а ничего, кроме работы, и не видел». И кажется, что жизнь прошла очень быстро и зря.
Кроме того, есть еще и деструктивные пути наполнения сфер, которые тоже немаловажны.
Избыточное увлечение бессмысленными вещами
Чтобы расслабиться, человек может посидеть в ТikTok или Instagram. Но если он делает только это и больше ничего, в итоге такое времяпрепровождение негативно скажется на его состоянии. Хоть это отчасти и наполнение сферы тела — если там будет только это, наполненность будет формальной.
Псевдопродуктивность
Бывает, человек чем-то занимается целый день, а итог работы — никакой. Такая продуктивность не даст удовлетворения. А если так всю жизнь? Ощущение бессмысленности своих трудов очень сильно бьет по человеку и истощает его.
Общение с «психовампирами»
Так или иначе в окружении каждого человека можно найти человека, после общения с которым чувствуешь себя уставшим. Причем, не понятно почему: вроде обычная беседа, но как-будто силы все вытянули. Таких людей и принято называть психовампирами. В суть феномена мы вникать не будем, но отрицать, что такое есть, не приходится. А истощенный организм — слабый организм.
Погруженность в нереализуемые фантазии
Достаточно часто люди погружены в фантазии, мечты, идеи, которые невозможно реализовать. Пример с приема: молодой человек планировал, что его мама уволится, он займет ее место, будет получать зарплату. Тратить ее он будет на беляши (планировал питаться только ими, по штуке 3 раза в день), а остальное — откладывать на музыкальное оборудование. Фантазии это хорошо, но они нужны, чтобы двигаться, а не сидеть и ждать чуда.
Подмена сфер: Нездоровые пристрастия…
В литературе выделяют такое явление, как нехимические зависимости. Люди испытывая какие-то проблемы, и пытаются справляться с ними окольными путями — погружаясь в виртуальный мир, еду, развлечения и так далее. В Международной классификации болезней 11-го пересмотра (МКБ-11) даже появился отдельный диагноз «зависимость от видеоигр». Известны даже летальные случаи, когда люди умирали от истощения. Очевидно, что такие вещи истощают организм, ускоряя старение.
…И движение против эмоций
Во многих случаях люди считают эмоции побочным продуктом. Часто слышу на приеме от пациентов: «уберите тревогу», «уберите грусть». Мол, мне это не надо. В то же время эмоции выполняют очень важную индикаторную и защитную роль. Например, тревога готовит нас к опасности, но человек стремиться ее убрать. Получается, часть сил идет на саму эмоцию, а часть — чтобы ее подавить. Гораздо более продуктивный способ — понимать свои эмоции. Их можно использовать, они могут направлять по жизни.
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