Будет плохо и вам, и кошкам, и собакам: так делать на даче нельзя

Если вы планируете майские праздники провести на даче, то, скорее всего, собираетесь заниматься уборкой участка и благоустройством территории. В первую очередь надо избавиться от мусора, накопившегося за зиму. Поэтому чуть ли не из каждого двора и огорода в сельской местности и дачных кооперативах в начале сезона тянет дымком, а то и валит настоящий смрад от горящей в бочках прошлогодней травы.
Почему так делать нельзя, заранее предупреждают и сами дачники, и законодатели, и врачи.
С обращением к огородникам не сжигать прошлогоднюю траву на даче выступил депутат Госдумы Никита Чаплин. Он не только законотворец, но и председатель Союза дачников Подмосковья. По его словам, при сжигании прошлогодней травы на даче выделяется вредное вещество диоксин, которое представляет угрозу здоровью людей и животных. Под его словами подписывается и врач-токсиколог.
Токсиколог, кандидат медицинских наук
«Сжигание прошлогодней травы на дачах очень опасно для здоровья не только людей, но и животных, — признает врач-токсиколог Михаил Кутушов. — При сжигании выделяется вредное для организма человека вещество диоксин. Оно относится к группе высокотоксичных химических веществ. Вдыхание его может провоцировать развитие раковых опухолей, сбои в репродуктивной системе и в целом появление проблем со здоровьем».
Особенно опасно, признает врач, если дачники кладут в бочку для сжигания вместе с травой еще и пластик, пленку от упаковки, покрышки, старую обувь и прочие негодные предметы, которые хорошо горят. В результате и вы, и соседи, и бедные домашние питомцы будут вдыхать вреднейший канцероген.
«Также подобное сжигание травы и пластика — источник выбросов диоксина в окружающую среду, что приводит к загрязнению воздуха и уничтожению среды обитания диких животных», — предупреждает токсиколог.
Альтернатива есть
Существуют более безопасные и экологически чистые методы, которые помогут вам избавиться от скоплений травы.
«Это, например, компостирование или мульчирование, — рекомендует Михаил Кутушов. — В компостные ямы можно добавлять и другие отходы: фруктовые и овощные очистки, кофейную гущу и чайные пакетики, яичную скорлупу, даже измельченные газеты и картон. Готовый компост послужит отличным удобрением для огорода или сада».