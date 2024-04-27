Будет плохо и вам, и кошкам, и собакам: так делать на даче нельзя

Если вы планируете майские праздники провести на даче, то, скорее всего, собираетесь заниматься уборкой участка и благоустройством территории. В первую очередь надо избавиться от мусора, накопившегося за зиму. Поэтому чуть ли не из каждого двора и огорода в сельской местности и дачных кооперативах в начале сезона тянет дымком, а то и валит настоящий смрад от горящей в бочках прошлогодней травы.