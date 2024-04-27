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Спина болит: что делать, если нужна операция

Боль в спине — одна из частых причин потери трудоспособности в мире. И ученые уверены, что количество проблем будет только расти: современный образ жизни здоровью позвоночника не способствует.

27 апреля 2024
Спина болит: что делать, если нужна операция
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Но есть и хорошая новость — у нейрохирургии появляется все больше возможностей для бережного лечения. В Петербурге последними достижениями медицины активно пользуется Клиническая больница «РЖД-Медицина».

В отделении нейрохирургии этой клиники проводят большие реконструктивные операции на позвоночнике. Здесь лечат не только грыжи межпозвонковых дисков, но и сложные стенозы позвоночного канала, травмы, воспалительные и онкологические заболевания позвоночника и спинного мозга. Причем для этого успешно используют современные подходы: например, бипортальную эндоскопию. Она позволяет провести хирургическое вмешательство всего через два прокола размером не более 1 см. Такой способ значительно уменьшает операционную травму, сокращает длительность реабилитационного периода и повышает качество жизни.

Иван Викторович Волков

доктор медицинских наук, врач-нейрохирург, заведующий нейрохирургическим отделением Клинической больницы «РЖД — Медицина»

— Бипортальная эндоскопия позволяет с большой изящностью делать большие реконструкции на позвоночнике, оперировать даже сложные патологии, — говорит заведующий нейрохирургическим отделением больницы Иван Волков. — И если раньше пациент восстанавливался после вмешательства в среднем две недели, то теперь он может покинуть клинику всего через два-три дня.

Спина болит: что делать, если нужна операция

Некоторым пациентам нежелательно проводить операцию под общим наркозом. В таких случаях бипортальная эндоскопия позволяет обойтись местной анестезией.

Отделение нейрохирургии Клинической больницы «РЖД-Медицина» — это референс-центр: здесь обучают бипортальной эндоскопии врачей из других учреждений.

Медицинская помощь в клинике предоставляется по полисам ОМС и ДМС. Также там оказывают платные услуги. Каждый пациент получает индивидуальный подход и внимательное отношение.

Лицензия ЛО41-01175-10/00589304 от 07.09.2020

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