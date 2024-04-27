От какой вашей черты характера противоположный пол сходит с ума? Ее раскроет онлайн-тест

Отзеркаливает ваши жесты, поведение. Иначе говоря, он начинает бессознательно копировать тон вашего голоса и невербальное поведение.

Использует похожие обороты речи, жаргонизмы. Те, кто испытывает взаимную симпатию, будут использовать похожие речевые конструкции, разговаривать с относительно одинаковой скоростью, шутить в определенной тональности.

Сокращает дистанцию. Если возникает взаимная симпатия, физическое пространство для общения между людьми уменьшается. Например, человек часто наклоняется к вам поближе.

Задает уточняющие вопросы. Это говорит о том, что вы интересны человеку, он готов инвестировать свое время и внимание в общение с вами и поэтому много о чем спрашивает.

Смотрит в глаза дольше обычного. Контакт глаз — один из самых верных признаков симпатии.