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От какой вашей черты характера противоположный пол сходит с ума? Ее раскроет онлайн-тест

О том, что мы вызываем у кого-то симпатию, можно догадаться, как правило, по манере поведения собеседника. А вот чем именно мы привлекаем противоположный пол, задачка посложнее.

27 апреля 20243
От какой вашей черты характера противоположный пол сходит с ума? Ее раскроет онлайн-тест
Источник:
iStockphoto

Чтобы узнать, что вы искренне понравились человеку, необязательно ждать прямого признания в чувствах. Об этом могут красноречиво рассказать невербальные сигналы: мимика, жесты, манера общения. По словам психологов, отличить настоящую симпатию от простой вежливости можно по следующим шести признакам в поведении визави.

  1. Отзеркаливает ваши жесты, поведение. Иначе говоря, он начинает бессознательно копировать тон вашего голоса и невербальное поведение.

  2. Использует похожие обороты речи, жаргонизмы. Те, кто испытывает взаимную симпатию, будут использовать похожие речевые конструкции, разговаривать с относительно одинаковой скоростью, шутить в определенной тональности.

  3. Сокращает дистанцию. Если возникает взаимная симпатия, физическое пространство для общения между людьми уменьшается. Например, человек часто наклоняется к вам поближе.

  4. Задает уточняющие вопросы. Это говорит о том, что вы интересны человеку, он готов инвестировать свое время и внимание в общение с вами и поэтому много о чем спрашивает.

  5. Смотрит в глаза дольше обычного. Контакт глаз — один из самых верных признаков симпатии.

  6. Сохраняет открытую позу. Его верхняя часть тела или стопы ног развернуты в вашу сторону, или он часто наклоняется в вашу сторону — это еще один признак заинтересованности вами.

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А знаете, что в вас больше всего привлекает представителей противоположного пола? Если нет, ответьте на семь вопросов теста от издания «Вокруг света». Возможно, он даст вам подсказку.

ТЕСТПройден 991 раз
Что противоположный пол считает в вас самым привлекательным?
любовь
Источник:
iStockphoto
Автор текста:Анастасия Романова
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