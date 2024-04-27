От какой вашей черты характера противоположный пол сходит с ума? Ее раскроет онлайн-тест

Чтобы узнать, что вы искренне понравились человеку, необязательно ждать прямого признания в чувствах. Об этом могут красноречиво рассказать невербальные сигналы: мимика, жесты, манера общения. По словам психологов, отличить настоящую симпатию от простой вежливости можно по следующим шести признакам в поведении визави.
Отзеркаливает ваши жесты, поведение. Иначе говоря, он начинает бессознательно копировать тон вашего голоса и невербальное поведение.
Использует похожие обороты речи, жаргонизмы. Те, кто испытывает взаимную симпатию, будут использовать похожие речевые конструкции, разговаривать с относительно одинаковой скоростью, шутить в определенной тональности.
Сокращает дистанцию. Если возникает взаимная симпатия, физическое пространство для общения между людьми уменьшается. Например, человек часто наклоняется к вам поближе.
Задает уточняющие вопросы. Это говорит о том, что вы интересны человеку, он готов инвестировать свое время и внимание в общение с вами и поэтому много о чем спрашивает.
Смотрит в глаза дольше обычного. Контакт глаз — один из самых верных признаков симпатии.
Сохраняет открытую позу. Его верхняя часть тела или стопы ног развернуты в вашу сторону, или он часто наклоняется в вашу сторону — это еще один признак заинтересованности вами.
А знаете, что в вас больше всего привлекает представителей противоположного пола? Если нет, ответьте на семь вопросов теста от издания «Вокруг света». Возможно, он даст вам подсказку.