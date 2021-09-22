Без стресса жизнь скучна, а с ним — невыносима

- Стрессы — это всегда негатив? Или бывают хорошие стрессы, полезные для организма?

- Ганс Селье, человек подаривший миру само понятие стресс писал, что, когда стресса мало, жизнь кажется пресной и скучной. Но если его много — существование невыносимо. Выходит, все дело в дозировке. Вспомните, как после тяжелой рабочей недели вы по привычке проснулись в 6 утра и, посмотрев на часы, отправились дальше спать. А потом в полдень с трудом достаете себе из-под одеяла отнюдь не свежим и не отдохнувшим.

Когда происходящее вызывает незначительный дискомфорт в ответ рождается крайне малый импульс к действию, легко подавляемый ленью и нерешительностью.

В ответ на средний дискомфорт рождается более отчетливый импульс, воспринимаемый нами как мотивация и вдохновение. Наиболее подходящим словом, определяющим этот уровень дискомфорта, является вошедшее в наш повседневный обиход слово challenge, наиболее точно отражающее реакцию на стимул, кажущийся нам посильным при определенном старании. Ганс Селье называл такой стресс эустрессом, пикантной специей, делающей нашу жизнь ярче.

Но вот если специй слишком много, то есть такое блюдо становится невозможно. А если мы вынуждены его есть, то нечего удивляться последующим проблемам с желудком. Когда вся наша жизнь один сплошной challenge, а времени на восстановление сил и зарядку внутренней батарейки у нас нет, наступает состояние, называемое дистрессом. В спорте это состояние называется перетренированностью, когда времени для зарядки батареек требуется существенно больше, чем обычно.