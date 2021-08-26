Давайте начнем с того, что разберемся, с чего мы хандрим. Происходит это тогда, когда мы идет не своим путем, делаем то, что нам не нравится, негативно оцениваем то, что происходит вокруг нас, не знаем, чего хотим, когда мы в рутине и не видим смысла жизни. Все это лишает нас энергии.

Этот момент усугубляется погодой. Когда на улице светло, солнечно, в нашем организме по-другому идут все процессы — вырабатывается витамин D, усиливается синтез гормонов. Другое дело, когда идут дожди, световой день сокращается. Все это накладывается на наши внутренние проблемы.