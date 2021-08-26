Август не стал нас баловать летней погодой, а с первых дней показал себя настоящим осенним месяцем. Солнечных дней было недостаточно, а сумрачных и дождливых — в избытке. Горожане переоблачились в свои привычные серо-черные наряды и готовятся во всеоружии встретить осеннюю депрессию, подчеркивая ее цветовыми акцентами. Когда наступит пик хандры? Как самостоятельно справиться с плохим настроением? «Доктору Питеру» рассказала психолог Галина Охотникова.
Галина Охотникова
Психология
Психолог, арт-тренер, эксперт-предназначения, МАК-эксперт.
Давайте начнем с того, что разберемся, с чего мы хандрим. Происходит это тогда, когда мы идет не своим путем, делаем то, что нам не нравится, негативно оцениваем то, что происходит вокруг нас, не знаем, чего хотим, когда мы в рутине и не видим смысла жизни. Все это лишает нас энергии.
Этот момент усугубляется погодой. Когда на улице светло, солнечно, в нашем организме по-другому идут все процессы — вырабатывается витамин D, усиливается синтез гормонов. Другое дело, когда идут дожди, световой день сокращается. Все это накладывается на наши внутренние проблемы.
У тех, кто не испытывает особых психологических проблем, может погрустить, отдохнуть и выскочить из депрессии обновленным. А тот, кто идет не своим путем, только ухудшатся от погоды.
В этом году тяжелых депрессий может быть больше. Связано это с окружающей нас обстановкой — нестабильность, недостаточность возможностей для отдыха, смены работы. Кого-то против воли заставляют прививаться, кто-то не готов жить в условиях ограничений, кто-то боится за свое здоровье. Пандемия усиливает все наши внутренние страхи. Но пик хандры наступит не сейчас. Обычно самый тяжелый период — это полтора месяца до 22 декабря. Улучшения наступят, когда световой день начнет прибавляться.
В начале осени мы еще держимся на том, что нас напитало в течение лета. Еще бежим по инерции, хотя нас уже пытаются «сбить» дополнительными обязанностями — началом учебного года, всевозможными совещаниями, планированиями. К середине октября мы получим накопленный эффект.
Рекомендовать что-то я могу тем, у кого развилось легкое депрессивное состояние, хандра.
Добавьте в вашу жизнь цвет. Не одевайтесь во все темное, добавьте в повседневные комплекты яркие цвета. Если менять гардероб все же не планируется, постарайтесь выбирать аксессуары сочных оттенков: желтых, зеленых, оранжевых.
Питайтесь интересно и разнообразно, пробуйте нестандартные блюда, балуйте себя десертами.
Старайтесь больше отдыхать. Депрессивное состояние начинается сразу после пробуждения, если вы не выспались. Постарайтесь выстроить свой график таким образом, чтобы в нем больше времени уделялось сну.
Улыбайтесь себе в зеркало. Смейтесь без причины. Совсем недавно я прочитала книгу Нормана Казинса «Человек, рассмешивший смерть». Он заставлял себя смеяться, брал анализы до и после сеанса смеха. И результаты были ошеломляющие, состав крови менялся. Смех способен восстанавливать не только моральные, но и физические силы. В группе терапии мы всегда начинаем занятие с нескольких минут смеха.
Посмотреть фотографии с отдыха, особенно те, на которых вы улыбаетесь.
Направляйте внимание только на радостные события, чтобы они проявлялись в нашем сознании.
Больше гуляйте, потому что прогулки — это не только свежий воздух и повод выйти из дома. Но и возможность восстановить утерянные ресурсы.
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