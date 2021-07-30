Последнее время все чаще люди говорят о том, как хорошо жилось в советское время. И дети могли с утра до позднего вечера гулять одни без опаски. И продукты были вкуснее и полезнее. И даже разбор проступков на месткоме стал казаться очень положительной практикой. Молодые люди, которые в момент развала СССР наблюдали мир из-под капюшона своей коляски, тоже делятся воспоминаниями. Почему возникает ностальгия? И как она нам помогает, «Доктор Питер» спросил у психолога Галины Охотниковой.
Галина Охотникова
Психология
Психолог, арт-тренер, эксперт-предназначения, МАК-эксперт.
Мы вспоминаем хорошие моменты, добрые эмоции, связанные с прошлым, свое настроение в определенный момент. Ностальгия возникаем по трем моментам: людям, событиям, ситуациям. Это и то, как мы учились, и как ходили на картошку. Мы ностальгируем по тому, чего в реальной жизни нам не хватает.
Если вы часто погружаетесь в воспоминания, задумайтесь, чего именно вам не достает сейчас, что было у вас в прошлом. Обычно, мы возвращаемся в прошлое и берем то, что нас вдохновляет. И стараемся сделать что-то новое, на основе этих эмоций.
Советский период — самый благоприятный для ностальгии. Тогда мы были молодыми или вовсе детьми. Не требовалось что-то решать, зато существовало чувство стабильности, уверенности в завтрашнем дне.
Сейчас, бывает, с теплотой вспоминают даже девяностые! Все дело в пластичности нашей памяти. Она умеет обрастать подробностями, которых на самом деле не было. Наша память не фиксирует события или ситуации четко, как на фотографии. Если когда-то в школе три мальчишки подрались, и версия о причинах предполагалась только одна, то спустя десятилетия на встрече выпускников у каждого участника конфликта появится своя и весьма отличная от других. Или свидетели происшествия спустя две недели додумают несколько ярких моментов.
Но чаще всего ностальгия дарит нам позитивные эмоции, снабжает так необходимым ресурсом, чтобы двигаться и создавать. Функцию ностальгии могут играть даже старые советские фильмы. Или фильмы, которые рассказывают о советском прошлом. Есть несколько реальных примеров, когда человек болел, посмотрел подобные ленты и так проникся атмосферой, ситуацией, гордостью, что это дало ему силы поправиться. Поэтому ностальгия может быть терапией.
Но ее «передозировка» тоже чревата. Одно дело, когда мы периодически вспоминаем о прошлом, другое дело, когда начинаем жить им. И тогда солнце уже не такое яркое, мороженое не такое вкусное, а люди не такие умные. Фактически, это уход из реального мира в ностальгический виртуальный. В такой ситуации надо понять, почему человек завис в прошлом, что сейчас происходит в его жизни?
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