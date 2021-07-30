Мы вспоминаем хорошие моменты, добрые эмоции, связанные с прошлым, свое настроение в определенный момент. Ностальгия возникаем по трем моментам: людям, событиям, ситуациям. Это и то, как мы учились, и как ходили на картошку. Мы ностальгируем по тому, чего в реальной жизни нам не хватает.

Если вы часто погружаетесь в воспоминания, задумайтесь, чего именно вам не достает сейчас, что было у вас в прошлом. Обычно, мы возвращаемся в прошлое и берем то, что нас вдохновляет. И стараемся сделать что-то новое, на основе этих эмоций.

Советский период — самый благоприятный для ностальгии. Тогда мы были молодыми или вовсе детьми. Не требовалось что-то решать, зато существовало чувство стабильности, уверенности в завтрашнем дне.

Сейчас, бывает, с теплотой вспоминают даже девяностые! Все дело в пластичности нашей памяти. Она умеет обрастать подробностями, которых на самом деле не было. Наша память не фиксирует события или ситуации четко, как на фотографии. Если когда-то в школе три мальчишки подрались, и версия о причинах предполагалась только одна, то спустя десятилетия на встрече выпускников у каждого участника конфликта появится своя и весьма отличная от других. Или свидетели происшествия спустя две недели додумают несколько ярких моментов.