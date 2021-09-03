У заболеваний, которые развиваются на фоне частых и особенно длительных негативных эмоций, есть общеизвестное название — психосоматика.
Психосоматические расстройства — заболевания и функциональные нарушения, которые проявляются телесными страданиями, но их основная причина лежит в области психики и переживаний.
По словам Татьяны Караваевой, руководителя отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии НМИЦ психиатрии и неврологии им. Бехтерева, многие болезни связаны с нервной системой и негативными переживаниями, но говорить о том, что рак от стресса, а поражение суставов от обид — антинаучно.
Татьяна Караваева
психотерапия
психотерапевт, руководитель отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии НМИЦ психиатрии и неврологии им. Бехтерева, доктор медицинских наук
Все болезни от нервов?
- Мысли о том, что какая-то конкретная эмоция может приводить к какому-то конкретному заболеванию абсолютно противоречит работам в рамках доказательной медицины. Мало того, проводилось много больших ретроспективных когортных исследований, которые показали, что никакой связи нет. К сожалению, эти теории часто используют недобросовестные специалисты, которые внушают подобные убеждения своим пациентам, — считает Татьяна Караваева.
Говорят, фраза «Все болезни от нервов» на самом деле родилась из шутки: «Все болезни от нервов, и только 5 — от любви». Речь о 5 венерических заболеваниях. У нее есть разные вариации. Например, такая: «Все болезни от нервов, один сифилис — от удовольствия».
Лечатся у кардиологов, а нужен психотерапевт
Оценить распространенность психосоматических заболеваний трудно. Исследователи дают цифры в большом диапазоне — от 30 до 53 процентов пациентов поликлиник и больниц на самом деле страдают психосоматикой.
- Есть много людей, которые годами ходят к кардиологу или гастроэнтерологу, лечение им не помогает, и только в самую последнюю очередь попадают к психотерапевтам. Мы, конечно, не всегда можем их вылечить, потому что случаи часто уже слишком запущенные, но улучшить их состояние способны, — говорит врач.
Одна из таких болезней — маскированная (соматизированная) депрессия. Она проявляется не сниженным настроением, а разными соматическими симптомами. Например, со стороны сердца.
- Одна из часто встречающихся масок — кардиалгическая. У таких пациентов бывают неприятные ощущения в области сердца, жжение, ощущение давления, сжатия, перебои в ритме. Но когда человек приходит к кардиологу, он не находит своей патологии. Опытный врач по другим дополнительным признакам может заподозрить соматизированную депрессию, которую надо лечить антидепрессантами. И таких пациентов на самом деле много, — говорит психотерапевт.
От Фрейда и «чикагской семерки» до биопсихосоциальной концепции
О связи между психикой и физическим здоровьем, душой и телом люди догадались достаточно давно. Причем, эта связь двухсторонняя — эмоции влияют на состояние тела, а физическое здоровье человека на чувства, которые он испытывает.
Термин «психосоматика» появился еще в 1818 году — его ввел немецкий психиатр Иоганн Хайнрот. Но основные теории, почему развиваются такие заболевания, начали появляться только в начале 20-го века. Большинство из них считало, что в основе этих заболеваний лежат психологические переживания. Одна из первых состоятельных теорий принадлежала знаменитому Фрейду — о конверсионной природе психосоматических расстройств. Он считал, что неразрешенные конфликты, запрещенные желания и стремления вытесняются в бессознательное, создают внутреннее напряжение, которое «выливается» в тот или иной соматический симптом (например, истерический паралич или боли в определенных частях тела).
Еще бОльший вклад внес в 30-х годах американский психоаналитик Франц Александер. Именно ему мы обязаны так называемой «чикагской семеркой» больших психосоматических заболеваний:
гипертония;
бронхиальная астма;
язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;
язвенный колит;
псориаз;
тиреотоксикоз (гиперфункция щитовидной железы);
ревматоидный артрит.
Александер говорил, что внутренние противоречия, негативные эмоции и переживания приводят к постоянному психическому напряжению, которое запускает психосоматические заболевания. Позже к этой «семерке» добавилось еще одно заболевание — ишемическая болезнь сердца. Конкретные негативные эмоции, которые могут давать психосоматику, никто из специалистов не выделял — они любые. Хотя считается, что основная роль принадлежит тревоге, как более длительной негативной эмоции.
Еще одно направление теорий о природе психосоматических заболеваний было преимущественно психофизиологическим. В России у его истоков стоял физиолог Иван Петрович Павлов. Он доказал, что очень сильный стресс или умеренный, но длительный может привести к заболеваниям.
А известный канадский биохимик Ганс Селье сформулировал универсальную концепцию стресса как «неспецифичного ответа организма на любое предъявленное ему требование». Он также описал, какие изменения на фоне стресса и напряжения происходят в сердечно-сосудистой, иммунной, нервной системах, ЖКТ.
Современная концепция психосоматических заболеваний — биопсихосоциальная. Она предполагает, что на развитие таких болезней влияют не один, а несколько факторов — биологические (наследственная предрасположенность), психологические (стресс, эмоции, переживания, особенно длительные, индивидуальные особенности эмоционального реагирования) и социальные (поведение человека в обществе, его взаимодействие с другими людьми).
Меняйте не эмоции, а отношение
Как защититься от психосоматических заболеваний? Понятно, что меньше переживать и стрессовать. Запрограммировать конкретные эмоции практически невозможно, поэтому надо в целом менять отношение к происходящему.
- Наши эмоции во многом зависят от того, как мы воспринимаем окружающую действительность, как оцениваем те или иные события. Если человеку свойственно позитивно мыслить, радоваться даже мелочам, он уже создает банк положительных переживаний и уменьшает риски различных заболеваний — и психосоматических, и психических (прежде всего, невротических расстройств). Не можете найти чего-то хорошего сегодня, припомните прошедшие приятные события, путешествия. Такие воспоминания всегда улучшают состояние, — советует психотерапевт.
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