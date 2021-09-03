Лечатся у кардиологов, а нужен психотерапевт

Оценить распространенность психосоматических заболеваний трудно. Исследователи дают цифры в большом диапазоне — от 30 до 53 процентов пациентов поликлиник и больниц на самом деле страдают психосоматикой.

- Есть много людей, которые годами ходят к кардиологу или гастроэнтерологу, лечение им не помогает, и только в самую последнюю очередь попадают к психотерапевтам. Мы, конечно, не всегда можем их вылечить, потому что случаи часто уже слишком запущенные, но улучшить их состояние способны, — говорит врач.

Одна из таких болезней — маскированная (соматизированная) депрессия. Она проявляется не сниженным настроением, а разными соматическими симптомами. Например, со стороны сердца.

- Одна из часто встречающихся масок — кардиалгическая. У таких пациентов бывают неприятные ощущения в области сердца, жжение, ощущение давления, сжатия, перебои в ритме. Но когда человек приходит к кардиологу, он не находит своей патологии. Опытный врач по другим дополнительным признакам может заподозрить соматизированную депрессию, которую надо лечить антидепрессантами. И таких пациентов на самом деле много, — говорит психотерапевт.