Представьте себя в расслабленной обстановке

Чаще всего используется метод переключения с помощью расслабления тела. Наш организм так устроен, что мы не можем испытывать, к примеру, страх и одновременно быть расслабленными — это два антагонистических состояния. Когда человек сильно боится или в гневе, его мышцы напряжены. Поэтому техники, которые позволяют расслабить тело, представить себя в приятной расслабленной обстановке (например, на берегу моря) помогают человеку быстрее успокоиться. Это можно тренировать. Важно начинать с состояний, которые вызывают у вас наименьшее напряжение, легче переносятся. Потом, по мере достижения результата, постепенно повышаете сложность задачи.

Еще одна классическая методика релаксации по Джекобсону. Надо последовательно, начиная с лица, расслаблять одну за другой группы мышц, при этом необходимо фиксировать внимание на процессе. Если сразу не получается расслабить мышцы, сначала напрягите их и только потом расслабьте — так вы почувствуете разницу и эффект будет лучше.

Переключитесь на гротеск

Есть техники переключения, но уже без расслабления мышц. К примеру, метод парадоксальной интенции. Это когда человек делает то, что вызывает у него страх, но в гротескной форме или как-то смешно. Смех, как и расслабление, тоже не совместим с негативными эмоциями. Возьмем ситуацию, когда человек очень боится обращаться на улице к прохожим, чтобы спросить у них адрес. По этой технике он может начать разговор с совершенно дурацкого вопроса: «Почему у бегемота глаза красные?» Сама нелепость вопроса позволяет человеку справиться с негативной эмоцией.

Не дышите часто и глубоко

Расслабиться и справиться с эмоциями помогают различные виды диафрагмального дыхания. Только некоторые допускают ошибку, когда в моменты беспокойства или тревоги дышат глубоко и часто. В этом случае идет перенасыщение кислородом, гипервентиляция, что только ухудшает состояние на фоне стресса. Может, видели, в американских фильмах людям дают бумажный пакетик, чтобы они дышали в него — как раз по этой причине. Надо дышать в среднем темпе, не частить и стараться, чтобы выдох был длиннее вдоха.