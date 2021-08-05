Тут ломит, тут болит, и как-то подозрительно стучит сердце, прерывается пульс. Многие замечали, что бывают ситуации, когда из-за незначительных сбоев в организме возникал страх: «а вдруг это серьезное заболевание?» А если к этому еще и воспользоваться медицинским справочником, то можно найти у себя признаки абсолютно любой болезни. Почему люди слишком пристально прислушиваются к своему организму и пытаются что-то там найти? На вопросы «Доктора Питера» ответил заведующий Городским психотерапевтическим центром при Клинике неврозов, психотерапевт Алексей Демьяненко.
Алексей Демьяненко
психиатрия, психотерапия
психиатр, психотерапевт, заведующий Городским психотерапевтическим центром при Клинике неврозов (Городская психиатрическая больница № 7 им. академика Павлова)
Истерический конфликт
- Алексей Михайлович, зачем люди ищут у себя болезни?
- Скорее, не зачем, а в связи с чем. Ипохондрия, прежде всего, относится к невротическим расстройствам, хотя ее проявления бывают и при тяжелых депрессиях, и при шизофрении. Факторов риска, которые могут довести до ипохондрии, несколько. Например, утрата контроля над внешней ситуацией, когда человек переключается с внешнего мира на внутренний и пытается восстановить контроль. Это характерно для людей с нарциссическим типом личности — они нацелены на достижение цели, тяжело переживают неудачи, при этом привыкли держать эмоции при себе.
Еще один важный фактор — игнорирование эмоционального опыта. У любой эмоции есть телесный эквивалент. Даже в речи мы часто это используем: «волосы встали дыбом от страха», «сердце сжалось от волнения», «покраснел от гнева». Когда человек долго не замечает своих эмоций, нарастает «телесная составляющая», на которой он и фиксирует свое внимание. Знаете, многих с детства воспитывают в обсессивно-компульсивной парадигме — не важно, что ты чувствуешь, правила важнее желаний, главное слово «надо». В итоге эмоциональный компонент игнорируется или утрачивается, а телесный остается — его замечают, но никак не связывают с чувствами. А если ситуация, которая вызывает эмоции, продолжается, то симптомы в теле начинают воспринимать как признаки тяжелых заболеваний. Вот тогда люди ходят по врачам, не доверяют им, если они не находят какой-то реальной болезни, читают интернет, находят другие симптомы — а дальше становится еще хуже.
- Получается, проблемы в организме все-таки есть, если что-то болит? Ведь таких людей нельзя назвать симулянтами?
- Безусловно, они не симулянты. Проблемы у них есть, только связаны они не с поражением какого-то органа, а c психопатологией.
- То есть, ипохондрия — реальная болезнь, только она не там, где ее ищут?
- Можно и так сказать. Это реальное психическое расстройство, когда человек верит в то, что у него есть болезнь, которую почему-то никто не находит. В основе этого расстройства лежит невротический конфликт, нарушения в системе значимых отношений и неудовлетворенность тем, что происходит в жизни.
- Какие обычно «телесные эквиваленты» проявляются при ипохондрии? Или это зависит от конкретных эмоций?
- Согласно МКБ-10 (Международная классификация болезней 10-го пересмотра), существует два основных расстройства, так или иначе проявляющихся синдромом ипохондрии. Это соматизированное расстройство и, собственно, ипохондрическое. Первое чаще выявляют у женщин, потому что в его основе лежит истерический конфликт, присущий чаще именно женскому полу. Кстати, когда в Древней Греции впервые описывали диагноз «истерия», предполагали, что эта болезнь происходит от «бешенства матки». Так вот такое расстройство может проявляться недифференцированными болями в суставах, иногда вздутием живота, появлением сыпи.
Ипохондрическое расстройство — убежденность в наличии какого-то соматического заболевания — часто проявляется болями в области как бы сердца. «Как бы» — потому что уже при сборе анамнеза и описании болей становится понятно, что они никак не связаны с сердцем. Кроме того, у таких людей часто возникают фобические переживания, связанные с риском внезапной смерти. За всем этим, как правило, стоит невроз.
В новой МКБ-11 ипохондрию относят уже к расстройствам обсессивно-компульсивного уровня, потому что у них много общего. Например, навязчивые мысли, какие-то ритуалы — «если я сделаю так, то точно ничего не будет».
Входная дверь в мир недовольства жизнью
- Ипохондрия лечится? Или это все-таки некая особенность характера?
- Конечно, лечится. Прежде всего, психотерапией. Иногда назначают антидепрессанты, которые помогают нормализовать настроение — при ипохондрии оно обычно снижено. Кроме того, такие препараты обладают обезболивающим эффектом. Но повторю, основное лечение заключается в психотерапевтической помощи. Она позволяет понять ситуацию, в связи с которой возникает то или иное переживание, как они связаны друг с другом и почему человек реагирует именно так, а не иначе. По сути, симптомы ипохондрии — это входная дверь в мир человека, который много чем недоволен в своей жизни.
- Если не лечить, чем это чревато?
- Такие люди будут отравлять жизнь себе и близким, находиться в непрерывной тревоге, мучить врачей, проходить десятки ненужных и дорогих обследований, которые, как правило, будут показывать «норму». И в итоге преждевременно могут потерять трудоспособность на фоне постоянного стресса.
- Как быть родственникам, если в семье кто-то постоянно при смерти? Надо ли поддерживать стремление ходить по врачам? Вдруг что-то действительно опасное пропустишь…
- Поддерживать не надо. Если человека раз обследовали, два обследовали и ничего не нашли, а он продолжает мучить себя и других подозрениями, надо, наверное, настаивать на обращении к психотерапевту. Иначе жизнь может стать невыносимой и превратиться в обслуживание мнимого больного — подайте мне тонометр 35 раз в день, отвезите меня к кардиологу, сходите со мной, а то вдруг я умру от инфаркта и так далее.
- К психотерапевту обычно советуют идти уже в крайних случаях, когда все остальное перепробовали.
- Неправильная позиция. Вообще это нормально, когда здоровый человек ходит к психотерапевту — в жизни всегда что-то происходит, о чем можно поговорить со специалистом. Психотерапия — не ургентная (неотложная, срочная) специальность, а длительная, спокойная работа, направленная на повышение качества жизни. Недавно правительство отменило лицензирование психотерапии и сексологии. То есть специальности такие остаются, а лицензирование — уходит. Это значит, что психотерапия будет больше направлена на повышение качества жизни здорового человека, без каких-то настоящих психических расстройств.
- На фоне пандемии ипохондриков стало больше? Много ли людей вообще страдает таким недугом?
- По отдельным данным эпидемиологических исследований, в той или иной мере ипохондрией страдают от 17 до 59 процентов людей в популяции. И пандемия, по нашим наблюдениям, особо не повлияла на их число. Мы замечаем, что стало много обращений с так называемым постковидным синдромом — астенией, снижением работоспособности, внимания, когнитивных функций. Но это не про ипохондрию, а про реальные проблемы со здоровьем.
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