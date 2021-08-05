Истерический конфликт

- Алексей Михайлович, зачем люди ищут у себя болезни?

- Скорее, не зачем, а в связи с чем. Ипохондрия, прежде всего, относится к невротическим расстройствам, хотя ее проявления бывают и при тяжелых депрессиях, и при шизофрении. Факторов риска, которые могут довести до ипохондрии, несколько. Например, утрата контроля над внешней ситуацией, когда человек переключается с внешнего мира на внутренний и пытается восстановить контроль. Это характерно для людей с нарциссическим типом личности — они нацелены на достижение цели, тяжело переживают неудачи, при этом привыкли держать эмоции при себе.

Еще один важный фактор — игнорирование эмоционального опыта. У любой эмоции есть телесный эквивалент. Даже в речи мы часто это используем: «волосы встали дыбом от страха», «сердце сжалось от волнения», «покраснел от гнева». Когда человек долго не замечает своих эмоций, нарастает «телесная составляющая», на которой он и фиксирует свое внимание. Знаете, многих с детства воспитывают в обсессивно-компульсивной парадигме — не важно, что ты чувствуешь, правила важнее желаний, главное слово «надо». В итоге эмоциональный компонент игнорируется или утрачивается, а телесный остается — его замечают, но никак не связывают с чувствами. А если ситуация, которая вызывает эмоции, продолжается, то симптомы в теле начинают воспринимать как признаки тяжелых заболеваний. Вот тогда люди ходят по врачам, не доверяют им, если они не находят какой-то реальной болезни, читают интернет, находят другие симптомы — а дальше становится еще хуже.

- Получается, проблемы в организме все-таки есть, если что-то болит? Ведь таких людей нельзя назвать симулянтами?

- Безусловно, они не симулянты. Проблемы у них есть, только связаны они не с поражением какого-то органа, а c психопатологией.

- То есть, ипохондрия — реальная болезнь, только она не там, где ее ищут?

- Можно и так сказать. Это реальное психическое расстройство, когда человек верит в то, что у него есть болезнь, которую почему-то никто не находит. В основе этого расстройства лежит невротический конфликт, нарушения в системе значимых отношений и неудовлетворенность тем, что происходит в жизни.