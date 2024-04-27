Три зоны и штрихкод: что происходит в приемном покое НИИ Джанелидзе (видео)

Пациентам стационара НИИ скорой помощи, которые находятся в тяжелом состоянии или состоянии средней тяжести, сразу же распечатывают специальный белый браслет со штрихкодом. Он надевается на руку, и по нему можно идентифицировать пациента — например, когда он отправляется на диагностику.

Цифра

Ежедневно в НИИ Джанелидзе в среднем поступает 200 экстренных пациентов, 100 из них госпитализируют, 100 после краткосрочного лечения выписывают.