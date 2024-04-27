Три зоны и штрихкод: что происходит в приемном покое НИИ Джанелидзе (видео)

Приемное отделение в любой больнице — это место первой встречи врачей с пациентами, но и не только. Здесь окажут первую помощь, проведут санобработку, оформят документы и ценные вещи, если нужна госпитализация в стационар. Также в приемном отделении готовят к хирургическим операциям.
Подробнее о том, как устроено приемное отделение в НИИ скорой медицинской помощи им. Джанелидзе, рассказал заместитель главного врача стационара Андрей Махновский.
Заместитель главного врача НИИ скорой помощи им. Джанелидзе по скорой медицинской помощи
«В НИИ Джанелидзе роль приемного покоя выполняет Центр экстренной медицинской помощи. И отличие его в том, что там врачи не только „сортируют“ пациентов, но еще и лечат. До трех суток может находиться заболевший в стационарном отделении НИИ, если это необходимо. Поэтому далеко не все пациенты, которые приезжают в больницу на скорой, отправляются в специализированные отделения, некоторые получают помощь прямо в „приемном покое“ и выписываются уже оттуда».
Браслет со штрихкодом
Пациентам стационара НИИ скорой помощи, которые находятся в тяжелом состоянии или состоянии средней тяжести, сразу же распечатывают специальный белый браслет со штрихкодом. Он надевается на руку, и по нему можно идентифицировать пациента — например, когда он отправляется на диагностику.
Цифра
Ежедневно в НИИ Джанелидзе в среднем поступает 200 экстренных пациентов, 100 из них госпитализируют, 100 после краткосрочного лечения выписывают.
Три зоны приемного покоя
В зеленой зоне, где стоят кресла цвета молодой травки, в ожидании приема врача находятся пациенты с удовлетворительным состоянием здоровья, они могут самостоятельно ходить, обслуживать себя. После диагностики принимается решение, что с ними будет дальше, нужно ли госпитализировать или можно отправить домой.
Кстати, в зеленой зоне приемного покоя на потолке встроены необычные плитки, их 30. Это кислородные консоли. Если вдруг в больницу доставят сразу много тяжелых пациентов, то их можно обеспечить кислородом благодаря этой инновации.
Пациенты, которые чувствуют себя гораздо хуже, сразу поступают в диагностическую палату. Это условная желтая зона. Здесь люди лежат на каталках. И диагностика приезжает прямо к ним — у пациентов берут кровь, делают им ЭКГ и УЗИ. Рядом с каждой каталкой тоже есть кислородные консоли.
В красную зону попадают «шоковые» пациенты, им требуется максимально быстро помочь. Здесь оборудована современная операционная, где есть все, чтобы спасти человека. Рядом — кабинет компьютерной томографии. После того как пациента стабилизировали, его переводят сюда, чтобы выполнить все необходимые исследования.
Подробнее о том, как выглядит приемное отделение НИИ Джанелидзе, смотрите на видео.